ANALÝZA TÝŽDŇA: Stavebný materiál dražie, byty však už nemajú kam rásť

Bratislava 17. júla (TASR) – Ceny stavebných pozemkov síce ostávajú stabilné, stavebné materiály však po druhej vlne pandémie nového koronavírusu zaznamenali rekordný nárast cien. Na zdražovanie materiálov už dlhodobo upozorňuje Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS). Rastú tým pádom aj náklady developerov na výstavbu, ceny nehnuteľností však už nemajú kam stúpať. Pre TASR to uviedol analytik Realitnej únie (RÚ) SR Vladimír Kubrický.



ZSPS podotkol, že v posledných mesiacoch v Európe výrazne rástli ceny najmä kovov, plastov či ropy. Napríklad cena oceľovej výstuže sa od novembra 2020 do marca tohto roka zvýšila v Taliansku zhruba o 110 %, vo Francúzsku a Nemecku o viac než 70 % a v Španielsku o 64 %. Takisto medzi novembrom vlaňajška a februárom tohto roka rástli ceny polyetylénu o viac ako 40 %, medi o 17 %, ropy a jej derivátov o 34 % a u bitúmenu je nárast na úrovni 15 %.



"Kým pred rokom stála EPS doska na fasádu okolo 28 eur bez DPH za kubický meter, v súčasnosti je to 48 eur," porovnal na jar tohto roka zväz. Zdražel aj cement, zhruba o desať percent medzimesačne (údaj za január 2021). Drevo zdraželo o pätinu.



"Predpokladá sa, že v závere aktuálneho roka by sa ceny materiálu mohli zastabilizovať. Začiatkom roka 2022 dokonca očakávame aj zlacňovanie niektorých stavebných komponentov o 20 až 30 %," uviedol pre TASR prezident ZSPS Pavol Kováčik.



Nárast cien materiálov však má prirodzene vplyv na náklady na výstavbu developerských projektov. "V prípade bytovej výstavby rast cien odhadujeme medzi 10 až 15 % za uplynulých 12 mesiacov. Všetko sa však odvíja od toho, v akom štádiu výstavby sa projekt nachádza, či už je postavená hrubá stavba alebo sa momentálne začína s výstavbou," uviedol Kováčik.



Podľa jeho slov developeri v takejto situácii často odkladajú predaj bytov až po ich dostavaní – až vtedy sú totiž známe skutočné náklady na výstavbu. Pri už podpísaných zmluvách o budúcej zmluve na kúpu bytu sa zase snažia dohodnúť s klientmi na dodatku, prípadne zrušení zmluvy a uzatvorení novej.



Analytik RÚ však upozornil, že ceny nehnuteľností už veľmi nemajú kam rásť. "Zbytočne vodič v snahe ísť rýchlejšie šliape na plyn, keď ručička na tachometri je už na maxime," ilustroval Kubrický situáciu na realitnom trhu. Ako vysvetlil, náklady na výstavbu rastú, čo by sa malo premietnuť aj do cien pre záujemcov o bývanie. Im však banka neschváli vyššiu hypotéku len preto, že o desiatky percent poskočili nahor ceny ocele, polystyrénu alebo stavebného dreva. "Pokiaľ sa ľuďom adekvátne nezvýšia platy, ceny bytov nastavené developermi nemusí trh akceptovať. Tie už totiž posledné roky rástli podstatne dynamickejšie ako príjmy obyvateľstva," poznamenal analytik.



Stavebné materiály zohrávajú rolu aj pri rekonštrukcii nehnuteľností. Podľa Kubrického preto budú aj naďalej pre záujemcov lákavé tie reality, do ktorých sa ihneď po prevode peňazí dá nasťahovať a nie je nutná ich rozsiahla obnova. "Kto sa obzerá po staršej nehnuteľnosti, vhodnej na rozsiahlu rekonštrukciu, kúpu si dvakrát rozmyslí," okomentoval analytik s tým, že viac než doteraz bude takýto záujemca tlačiť na zníženie predajnej ceny. Bude chcieť ušetriť, aby vedel zaplatiť za zdražené stavebné materiály potrebné na rekonštrukciu.



Naopak, stabilným prvkom na realitnom trhu sú v súčasnosti ceny stavebných pozemkov. Tie sa za posledného polroka veľmi nezmenili. Vyplýva to z dát portálov nehnuteľnosti.sk a reality.sk. Priemerná cena stavebných parciel v SR sa počas celého prvého polroka 2021 držala na stabilnej úrovni s veľmi miernym rastom, ktorý za šesť mesiacov dosiahol len deväť eur za štvorcový meter (m2). Za jún tohto roka sa cena stavebného pozemku v priemere za celé Slovensko pohybuje okolo 63 až 65 eur za m2. Najdrahšie stavebné parcely sú už tradične v Bratislavskom kraji, v júni sa cena pohybovala od 261 do 268 eur za m2.