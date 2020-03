ANALÝZA: Stredná Európa bola aj vlani atraktívna pre prílev investícií

Bratislava 21. marca (TASR) - Región strednej a východnej Európy (SVE) bol aj vlani atraktívny pre prílev zahraničných investícií. Vyplýva to z aktuálnej analýzy audítorskej a poradenskej firmy Mazars a spoločnosti Mergermarket o príleve investícií prostredníctvom fúzií a akvizícií (M&A).



Zo 726 fúzií a akvizícií zrealizovaných v regióne minulý rok až 40 % tvorili transakcie prichádzajúce z krajín mimo SVE. To je rovnaký podiel ako za posledné štyri roky. Ide o dôkaz pretrvávajúcej atraktivity regiónu v očiach zahraničných investorov napriek celosvetovému útlmu, zdôraznil hlavný ekonóm Mazars na Slovensku Vladimír Vaňo.



Celková zverejnená hodnota transakcií v regióne SVE v minulom roku podľa správy klesla o 12 % na 42,3 miliardy eur. Môže to znamenať zníženie počtu transakcií s veľkými investíciami. Toto číslo nezahŕňa transakcie, ktorých hodnota nebola zverejnená, vrátane dvoch investícií do projektu so skvapalneným zemným plynom (LNG) v ruskej Arktíde, ktoré pravdepodobne boli značne vysoké.



"Jasnou konkurenčnou výhodou je poloha medzi rozvinutejšími ekonomikami západnej Európy a rýchlo rastúcimi trhmi v Ázii a na Blízkom východe. Pre mnohých investorov tento región spája výhody oboch," vysvetlil líder finančných poradenských služieb pre SVE v Mazars Michel Kiviatkowski.



Podľa štúdie investori nezabúdajú na výzvy, ktorým región čelí. Jednou z najsilnejších stránok je silné prepojenie s trhmi v ostatných regiónoch, čo ho zároveň robí zraniteľnejším voči globálnym šokom, akým je vypuknutie pandémie nového koronavírusu. Silné základy regiónu však znamenajú, že po upokojení situácie má dobré predpoklady na zotavenie, zdôraznil Vaňo.



Aj keď éra veľkých privatizačných projektov je už za nami, v nasledujúcom desaťročí podľa správy vzrastie potenciál transakcií v sektoroch ako infraštruktúra či energetika.



Silný priemyselný sektor v SVE podľa štúdie opäť prilákal najviac investícií, spolu 56. Išlo však prevažne o malé a stredne veľké transakcie v celkovej hodnote 1,1 miliardy eur, pričom predchádzajúci rok to bolo až 5,5 miliardy eur. Energetika a sieťové služby sú naďalej najvýznamnejším sektorom z pohľadu hodnoty investícií, na úrovni necelých 7,6 miliardy eur, čo je mierny nárast zo 7,4 miliardy eur v roku 2018.