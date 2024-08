ANALÝZA TÝŽDŇA: Tohtoročné sucho zatiaľ nedosahuje intenzitu roka 2022

Bratislava 24. augusta (TASR) - Poľnohospodári potvrdzujú sucho rôznej intenzity s rôznym dosahom na jednotlivé plodiny – kukuricu, cukrovú repu, sóju, zemiaky a slnečnicu. Regionálne rozdiely sú podľa toho, kde koľko napršalo a na aké plodiny. Sucho je, ale taká katastrofa, ako bola v roku 2022 so zásadným dosahom na produkciu plodín a nedostatkom krmovín by tento rok nemala byť. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"Nedostatok zrážok najhoršie znáša kukurica, porasty slnečnice a sóje o niečo lepšie, aj keď aj pri týchto dvoch plodinách by sme našli problémové parcely, a to v závislosti od intenzity spadnutých zrážok, terénu, pôdy a lokality," priblížila.



Vplyv sucha na poľnohospodárske plodiny vnímajú podľa Holéciovej aj výrobcovia krmív. "Pre výrobu krmív z kukurice bude stačiť aj tohtoročná úroda. Výrobcovia skôr poukazujú na fakt, že treba zvyšovať výkonnosť živočíšnej výroby a počty zvierat, aby sme mohli základné suroviny čerpať doma a z nich vyrábať kŕmne zmesi," poznamenala.



Holéciová upozornila, že pestovatelia zemiakov hovoria o výrazných rozdieloch medzi zavlažovanými a nezavlažovanými plochami. Zemiaky totiž nad 25 stupňov Celzia prestávajú rásť, keďže vysoké teploty im neprospievajú. "Aj preto poľnohospodári musia znižovať teplotu pomocou závlah," zdôraznila hovorkyňa SPPK.



Porasty kukurice na juhu SR sú podľa slov Heleny Patasiovej, predsedníčky Agrárnej komory Slovenska (AKS), vo veľmi zlom stave. U obilnín sú priemerné úrody, ich kvalita je skôr vhodná na kŕmenie, a nie na potravinárske účely. "Naša krajina sa bude musieť pripraviť na horúce obdobie. Treba vybudovať závlahy a v maximálnej miere využiť prírodné vodné zdroje," doplnila Patasiová.



"V tomto roku sme zaznamenali nerovnomerné rozloženie zrážok počas vegetačného obdobia a čoraz častejšie suché periódy najmä pri zakladaní porastov a vo fáze nalievania zŕn. V niektorých oblastiach zasa nadmerné zrážky tesne pred a počas žatvy poškodili časť porastov a tým znížili ich kvalitu. Celkovo však hodnotíme úrodu sladovníckeho jačmeňa pozitívne a veríme, že bude čoraz obľúbenejšou plodinou medzi slovenskými poľnohospodármi. Slovenské sladovne totiž musia dovážať desiatky tisíc ton sladovníckeho jačmeňa zo zahraničia, pričom by ho radšej nakupovali od domácich pestovateľov," zhodnotil dosahy sucha Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS).



"Začiatok sezóny bol lepší ako v roku 2023, ale neskôr sa opakovali vysoké horúčavy spojené s následnými silnými dažďami. To v mnohých častiach Slovenska poškodilo letnú znášku zo slnečnice i lesov. Škody na včelstvách súvisia predovšetkým s výživou včelstiev, pretože v tomto období vzniká zimná generácia včelstiev, ktorá musí mať kvalitnú a dostatočnú potravu. V letnom období bola nielen zničená produkcia nektáru a medovice, ale flóra takmer úplne z dôvodu sucha prestala produkovať peľ, ktorý je základnou bielkovinovou výživou včelstiev. Uvidíme preto, aká bude situácia v jesenných mesiacoch a koncom roka na výsledkoch prezimovaných včelstiev," doplnil Pavel Fiľo, predseda Slovenského zväzu včelárov.



Veronika Daničová, hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, upozornila, že agrorezort má vypracovanú schému štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, prostredníctvom ktorej môže poskytnúť pomoc v prípade strát a škôd na produkcii poľnohospodárskych výrobkov a majetku poľnohospodárskych podnikov spôsobených poveternostnými podmienkami, ako sú mráz, búrky a krupobitie, námraza, silný alebo dlhotrvajúci dážď alebo veľké sucho.



"Pomoc na základe spomínanej schémy sa môže poskytnúť v prípade, ak škody spôsobené nepriaznivou poveternostnou udalosťou prekročia viac ako 30 % priemernej produkcie. MPRV bude môcť poskytnutie tejto pomoci zvažovať v čase, keď budú známe definitívne údaje o produkcii a škodách spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou," uzavrela Daničová.