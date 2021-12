ANALÝZA TÝŽDŇA: Tohtoročné Vianoce budú drahšie ako tie vlaňajšie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 18. decembra (TASR) – Tohtoročné Vianoce budú drahšie, ako tie minuloročné. Môže za to rastúca inflácia, ktorá ťahá ceny nahor, ale aj surovinová kríza. Podľa údajov 365.bank 55 % Slovákov vníma svoju finančnú situáciu skôr negatívne, pričom tretina neverí v najbližšej dobe v jej zlepšenie. Pre stále rastúce ceny tovarov a služieb si mnohí nemôžu dovoliť míňať toľko, ako po minulé roky. Ukázal to prieskum pre spoločnosť Home Credit.S koncom roka a pri príležitosti vianočných sviatkov prichádza aj zvýšený nápor na rodinný rozpočet. V dôsledku inflácie, ktorá podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR vystúpila za november na 5,6 %, si ľudia budú musieť priplatiť za potraviny, či darčeky. Viac budú stáť takmer všetky druhy potravín, ale aj vianočné pečenie.Potraviny boli v novembri medziročne drahšie o 4,5 %. Zatiaľ čo v prvom polroku ich ceny ešte medziročne klesali, zhruba od júna tempo ich cenového rastu výrazne zrýchľuje. "," vysvetlila PR manažérka banky Linda Valko Gáliková.Oblečenie a obuv vychádza v priemere o dve percentá viac ako vlani. Čoraz obľúbenejším darčekom sa stáva elektronika, predovšetkým v čase pandémie nového koronavírusu. Čipová kríza ale viedla k tomu, že niektorých výrobkov je na trhu nedostatok a ich ceny išli výraznejšie nahor. Tablety a smartfóny vychádzajú drahšie v priemere o tri percentá, LED televízor o šesť percent, počítač takmer o osem percent a za notebook si človek priplatí 13 %. Podobne je to aj s domácou elektronikou a zariadením do domácnosti.Nedostatkovým tovarom sa počas krízy stali napríklad aj bicykle. Tie tento rok vychádzajú priemerne o 12 % drahšie. Ceny šli hore aj pri darčekoch pre deti. Plyšové hračky, bábiky, stavebnice, stolové hry či lopty sú oproti minulému roku drahšie o 2 až 6 %.Pre stále rastúce ceny tovarov a služieb si mnohí nemôžu dovoliť míňať toľko, ako po minulé roky. Vyše 50 % Slovákov pre zdražovanie minie tento rok za darčeky menej peňazí. Na druhej strane, pätina ľudí zdražovanie nerieši a neovplyvňuje to ani ich výber darčekov. Ukázal to prieskum pre spoločnosť Home Credit.Slováci berú peniaze na vianočné darčeky predovšetkým z bežnej výplaty. Uvádza to viac ako 70 % opýtaných. Potom sú to úspory, z ktorých darčeky financuje takmer 40 % ľudí. Pôžičku u finančnej spoločnosti na tento účel riešia len dvaja zo sto opýtaných." poradil ombudsman klientov spoločnosti Miroslav Zborovský.Gáliková dodáva, že pri kúpe vianočných darčekov sa dá ušetriť aj ich zaobstaraním v e-shopoch. Aktuálna pandémia, ale aj samotná digitalizácia, vytvárajú priestor práve pre online nákupy. "" dodala Gáliková.