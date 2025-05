ANALÝZA TÝŽDŇA: Úročenie hypoték má ďalej klesať

Bratislava 10. mája (TASR) - Úročenie hypoték na Slovensku by v priebehu tohto roka mohlo postupne klesnúť k úrovni 3 %, prípadne aj mierne pod túto hranicu. Neistota na finančných trhoch, horší vývoj svetovej aj domácej ekonomiky však môžu pôsobiť proti tomuto trendu a pokles spomaliť či zastaviť. Poukázali na to pre TASR viacerí odborníci na hypotéky.



Na úroky úverov na bývanie vplýva viacero faktorov na čele s cenou peňazí, úročením a rizikovou prirážkou štátnych dlhopisov, ale aj ekonomickou náladou, pripomenul finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Aj keď vývoj rizikovej prirážky v posledných mesiacoch kolísal, v najnovšej aukcii dlhopisov na konci apríla bol viditeľný jej jasný pokles. „Tento vývoj otvára bankám priestor pokračovať v poklese úrokových sadzieb. Najnižší úrok pre nové hypotéky s 3-ročnou fixáciou na Slovensku klesol koncom apríla na 3,29 % pri priemernom úroku 3,88 % podľa štatistík Národnej banky Slovenska (NBS) za marec 2025,“ priblížil.



Ak by naďalej pokračoval priaznivý vývoj rizikovej prirážky a pokles základných sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB), priemerný úrok pri nových hypotékach by sa mohol podľa analytika koncom roka dostať k úrovni 3,3 %. Marketingové ponuky bánk na obmedzené obdobie by sa v takej situácii mohli pohybovať aj pod 3 %. „Tento optimistický scenár však môže zbrzdiť zhoršenie ekonomickej situácie na Slovensku aj s nárastom rizikovej prirážky a všeobecné spomalenie ekonomiky v Európskej únii. V takom prípade by sa pokles úrokov hypoték mohol spomaliť alebo zastaviť a priemer by zostal okolo 3,5 %,“ doplnil Búlik.



Miera úrokových sadzieb závisí od viacerých ukazovateľov, ktoré sú aktuálne veľmi ovplyvnené nepredvídateľnosťou novej americkej vlády, upozornil odborný garant pre sektor kapitálového trhu Universal maklérsky dom Marek Sokol. Jej opatrenia by mohli negatívne zasiahnuť ceny množstva tovarov a služieb po celom svete, čo by mohlo viesť k zvýšenej miere inflácie. „Pokiaľ by sa však podarilo túto situáciu zastabilizovať, očakávame postupné znižovanie sadzieb na úroveň 3 %, v ideálnom scenári niečo málo pod 3 %,“ avizoval odborník.



Dôležitým impulzom, ktorý viedol viaceré banky na Slovensku k znižovanie úrokových sadzieb hypoték, bolo práve smerovanie menovej politiky ECB, poukázal hypotekárny analytik finančnej skupiny Simplea Peter Horčiak. Tej sa darí dosahovať ciele stanovené pre stabilizáciu situácie v eurozóne a inflácia sa blíži k jej cieľu 2 %. V tejto situácii podľa neho centrálnej banke nič nebráni schváliť v júni ďalšie zníženie základnej úrokovej sadzby.



Tento vývoj by mal viesť aj k ďalšiemu poklesu úročenia hypoték. „Myslím si, že na konci tohto roka by sme sa mali na Slovensku dostať pod úroveň 3 % a dokonca by to mohlo byť 2,8 %. Závisieť to bude od celkovej makroekonomickej situácie na Slovensku, od regulácií vlády a konsolidačných opatrení,“ doplnil Horčiak.



Na vysokú nepredvídateľnosť ďalšieho vývoja poukázala riaditeľka pre úvery v spoločnosti Fingo.sk Eva Šablová. „Vývoj úrokových sadzieb na hypotékach na Slovensku v ďalších mesiacoch roka 2025 zostáva otázny aj vzhľadom na vplyv konsolidácie verejných financií na obyvateľstvo. Faktorov, ktoré môžu narušiť trend znižovania úrokov, je mnoho, a preto je dnes veľmi ťažké odhadnúť budúci vývoj úrokových sadzieb,“ zhodnotila.