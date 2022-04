ANALÝZA TÝŽDŇA: Úrokové sadzby hypoték budú naďalej rásť

Na archívnej snímke budova Európskej centrálnej banky (ECB) vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP

Bratislava 23. apríla (TASR) – Slovensko čaká v najbližších mesiacoch ďalší rast úrokových sadzieb na hypotekárnych, ale aj ostatných úveroch. Zo súčasných najbežnejších ročných sadzieb hypoték vo výške od jedného do dvoch percent by sa mali úroky zvýšiť približne o percento, očakávajú viacerí analytici oslovení TASR. V ďalšom období nevylučujú ani ďalší rast úrokov. Viaceré banky už sadzby v ostatných týždňoch zvýšili.," predpokladajú analytici VÚB Zdeno Štefanides a Michal Lehuta.Odhadnúť, kedy a kde presne sa nárast úrokov zastaví, je podľa analytika Tatrabanky Borisa Fojtíka v tomto turbulentnom období veľmi zložité. "," avizoval. Výrazne vyššie úroky už má napríklad Česko, kde Česká národná banka zvýšila koncom marca základnú úrokovú sadzbu až na päť percent.Sadzby na Slovensku v súčasnosti zvyšujú rastúce náklady na zabezpečenie financovania hypoték bankami. Tie ovplyvňuje vysoká inflácia aj očakávania investorov, že základné úrokové sadzby zvýši aj Európska centrálna banka (ECB). "," uviedol analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Ešte pred týmto krokom začne ECB znižovať kvantitatívne uvoľňovanie, to znamená spomaľovať nalievanie peňazí do ekonomiky cez odkupy dlhopisov. O postupnom znižovaní objemov nákupov aktív od druhého štvrťroka už centrálna banka rozhodla.Analytička 365.bank Jana Glasová očakáva, že ECB bude vzhľadom na vojnu na Ukrajine a z nej vyplývajúce riziko ekonomického spomalenia v eurozóne pristupovať k sprísňovaniu svojej menovej politiky opatrne. Hlavnú úrokovú sadzbu preto zvýši len mierne a pravdepodobne až v druhej polovici roka. "," myslí si Glasová.Banky na Slovensku svoje úrokové sadzby postupne zvyšujú. Napríklad od 15. apríla zvyšovala úroky na úveroch na bývanie ČSOB, Tatrabanka pristúpila k zmene k 7. aprílu, 10. apríla zvyšovala sadzby UniCredit Bank a naposledy, od štvrtka (21.4.), zvýšila úroky na hypotékach Slovenská sporiteľňa.Úvery s trojročnou fixáciou úrokovej sadzby banky v súčasnosti ponúkajú približne od 1,5 do 1,9 % ročne. "," dodala hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.