ANALÝZA TÝŽDŇA: V bývaní vo vlastnom je Slovensko medzi rekordérmi

Bratislava 12. decembra (TASR) – Deväť z desiatich Slovákov býva vo vlastnej nehnuteľnosti. Tento podiel je medzi 27 krajinami Európskej únie tretí najvyšší, hneď po Rumunsku a Maďarsku, kde vlastní nehnuteľnosť takmer 100 % tamojšieho obyvateľstva. Sedem z desiatich Slovákov pritom vlastní nehnuteľnosti bez hypotéky, popularita tohto spôsobu financovania však rastie. Upozorňujú na to ekonomickí analytici na základe dát Eurostatu za rok 2019.



"Aktuálna situácia s vysokým počtom vlastníkov nehnuteľností súvisí s tým, že mnoho Slovákov prišlo za výhodných podmienok k družstevným bytom, ktoré sa vo veľkom skupovali po páde komunizmu," priblížila analytička spoločnosti Fingo.sk Lenka Buchláková s tým, že v tom čase sa cena trojizbového bytu pohybovala od 40.000 do 70.000 slovenských korún. Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák doplnil, že s vysokým podielom vlastnených nehnuteľností sú na tom podobne aj iné postkomunistické štáty ako Litva, Lotyšsko, Chorvátsko či Poľsko, už spomenuté Rumunsko a Maďarsko.



Podľa Horňáka neutíchajúci dopyt po vlastnom bývaní zapríčiňuje aj absencia kultúry nájomného bývania. Takýchto bytov je málo, preto sú ťažko dostupné a Slováci uprednostňujú kúpu bytu. Zvýšený dopyt však spôsobuje aj výrazný rast cien týchto nehnuteľností. V predposlednom kvartáli tohto roka vzrástla cena bývania na Slovensku za štvorcový meter medziročne o takmer 12 %.



Analytici sa zhodli na tom, že motiváciou ku kúpe vlastného bytu či domu sú aj dostupné hypotekárne úvery s nízkymi úrokovými sadzbami. "Trh sa držal v pomerne dobrej kondícii aj počas posledných krízových mesiacov, keď objem poskytnutých hypotekárnych úverov ku koncu októbra vzrástol medziročne o viac ako deväť percent," doplnil Horňák. Prispieva k tomu aj Európska centrálna banka, ktorá drží úrokové sadzby na veľmi nízkych úrovniach. V blízkej dobe sa nepočíta s rastom jej kľúčových sadzieb a teda aj tlak na rast hypotekárnych sadzieb ostane slabý.



Nehnuteľnosť Slováci financujú prostredníctvom hypotéky iba v 21 % prípadov. "Tento podiel vzrástol za posledných desať rokov o 13 percentuálnych bodov (p.b.), najvýraznejšie z krajín EÚ27," podotkol Horňák. Slovensko v podiele bytov financovaných hypotékou výraznejšie predbiehajú krajiny, ktoré majú hypotekárne trhy dlhodobo rozvinuté. Sú to štáty ako Holandsko (60 %) či Švédsko, Dánsko a Fínsko (od 40 do 50 %).



Slovensko je zároveň na popredných priečkach v počte viacgeneračných domácností v porovnaní so západom, upozornila Buchláková. "Podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 sú až dve tretiny slovenských domácností zložené z troch generácií, teda rodičov a manželského páru s dieťaťom, alebo deťmi," vyčíslila Buchláková s tým, že druhým najviac zastúpeným typom rozšírenej rodiny je trojgeneračné spolužitie slobodného rodiča s jeho rodičom alebo rodičmi a dieťaťom alebo deťmi. "Takéto rodiny majú štvrtinové zastúpenie v krajine," doplnila analytička.