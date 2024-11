ANALÝZA TÝŽDŇA: Vplyv sankcií na Gazprombank sa vyhodnocuje

Bratislava 30. novembra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva SR v súčasnosti analyzuje nové avizované sankcie na ruskú Gazprombank a v krátkom čase by malo mať spracovaný aj ich potencionálny vplyv na Slovensko. Sankcie sa týkajú platieb za dodávky ruského plynu do štátov Európskej únie (EÚ) a budú mať vplyv na jediný spôsob, akým v súčasnosti môžu európski zákazníci za ruský plyn platiť.



Nové sankcie zo strany Spojených štátov na ruskú Gazprombank bránia tejto štátom kontrolovanej banke, aby realizovala akékoľvek nové transakcie súvisiace s energetikou, ktoré sa dotýkajú amerického finančného systému. To môže podľa hlavného ekonóma Trinity Bank Lukáša Kovandu znamenať na konci tejto zimy kriticky nízke zásoby plynu v Európe, pričom obzvlášť ohrozené by malo byť práve Slovensko, ktoré je na dodávkach plynu od Gazpromu závislé.



Podobný postoj ako rezort hospodárstva v súvislosti s danou situáciou zaujal aj Slovenský plynárenský priemysel (SPP). "SPP situáciu po rozhodnutí amerických úradov podrobne analyzuje a vyhodnocuje," uviedol pre TASR riaditeľ odboru korporátnej komunikácie SPP Ondrej Šebesta.



Problematickým je podľa Kovandu fakt, že dopyt ostáva vysoký a do štátov EÚ prúdi aj v súčasnosti značný objem ruského plynu. Slovenská a maďarská strana majú so spoločnosťou Gazprom priamy kontrakt, pričom do EÚ prúdi ruský plyn taktiež cez obchodných sprostredkovateľov, doplnil odborník.



"Washington sa ale evidentne domnieva, že prípadný výpadok dodávok ruského plynu do EÚ môže nahradiť ďalšie navýšenie európskeho odberu skvapalneného plynu z USA. Tento predpoklad bude podľa všetkého blízky aj administratíve zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Jeho kľúčovým predvolebným sľubom bolo navýšenie ťažby fosílnych palív vrátane plynu v USA. Už teraz sú Spojené štáty najväčším dovozcom skvapalneného plynu do EÚ, Rusko sa však pevne drží na druhom mieste," vysvetlil Kovanda.



Rusko podľa neho v súčasnosti vyváža skvapalnený plyn napríklad do Francúzska, Belgicka či Španielska. Sankcie na Gazprombank môžu na európskom trhu na úkor Ruska ešte výrazne navýšiť trhový podiel USA a urobiť tak z EÚ ešte väčšie odbytiská ich plynu, priblížil ekonóm.



Nahradiť dodávky ruského zemného plynu na Slovensko by čiastočne mohol import z Azerbajdžanu. SPP už podpísal krátkodobý kontrakt na pilotnú dodávku počas decembra a avizoval aj možné predĺženie zmluvy. Kovanda pripomenul, že v takomto prípade by fyzicky stále išlo o ruský plyn, avšak v rámci výmeny prostredníctvom inej krajiny by bola táto komodita označená za azerbajdžanskú. Tým by sa podľa Kovandu SR vyhla problémom vyplývajúcim zo zmienených amerických sankcií na Gazprombank.



Okrem sankcií na Gazprombank ohrozuje dodávky plynu z Ruska aj vypršanie zmluvy s Ukrajinou o tranzite plynu do Európy. Ruský štátom kontrolovaný plynárenský gigant Gazprom v súčasnosti vo svojom internom pláne na rok 2025 vychádza z predpokladu, že po 31. decembri do Európy prúdiť plyn cez Ukrajinu nebude. Kyjev vyhlásil, že dohodu o tranzite plynu nepredĺži, čím sa zastaví viac ako 50 rokov trvajúci tok plynu zo Sibíri, ktorý sa spustil v časoch Sovietskeho zväzu a bol stabilným zdrojom príjmov ruského rozpočtu.