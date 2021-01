ANALÝZA TÝŽDŇA: Výraznejšie ekonomické oživenie SR môže prísť od jari

Bratislava 2. januára (TASR) - Výraznejšie oživenie slovenskej ekonomiky môže prísť od jari tohto roka. Miera neistoty je však vysoká, upozorňuje v aktuálnej analýze ekonómka Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.



Aj keď je ekonomika silne zasiahnutá pandémiou nového koronavírusu, trh práce ostáva relatívne robustný. Centrálne banky vedia pomôcť s likviditou, na zmiernenie dopadu je však veľmi potrebná dobrá a značná pomoc zo strany fiškálnej politiky, ktorú má k dispozícii vláda. "Pri zohľadnení viacerých faktorov očakávame výraznejšie ekonomické oživenie hlavne od jari 2021. Miera neistoty je však vzhľadom na podstatu koronašoku zvýšená," priblížila Muchová.



Hlavným faktorom roka 2020 bola pandémia, ktorá negatívne zasahuje domáci aj zahraničný dopyt. Ovplyvnený je hlavne sektor služieb, ale negatívnemu dopadu sa nevyhol ani priemysel, obchod či stavebníctvo. Analytička pripomenula, že najviac zasiahnutý bol druhý kvartál predchádzajúceho roka, kedy mala SR prísne obmedzenia zasahujúce takmer celú ekonomiku. Zmiernenie obmedzení od polovice mája výrazne pomohlo v znovu rozbehnutí ekonomickej aktivity a tretí štvrťrok potom priniesol nečakane silné oživenie. V službách pomohla hlavne letná dovolenková sezóna, avšak vzhľadom na prepad v prvom polroku a epidemiologickú situáciu na jeseň a v zime to celoročný prepad nevyrovná.



Aktuálne opatrenia na spomalenie šírenia koronavírusu by sa mali podľa Muchovej dotknúť primárne sektora služieb počas zimy 2020/21. Priemysel by mal pokračovať v relatívne dobrom vývoji, keďže zostáva naďalej v podstate nedotknutý európskymi obmedzeniami a stabilné ekonomické podmienky vo východnej Ázii poskytujú pomocnú ruku zahraničnému dopytu.



Za posledný štvrťrok 2020 očakáva ekonómka opätovný medzikvartálny pokles ekonomickej aktivity a prehĺbenie medziročného prepadu HDP, aj keď výrazne menej ako na jar. "Náš odhad vývoja HDP za rok 2020 je na úrovni -6,2 %, keďže silné oživenie tretieho kvartálu pravdepodobne zmierni celoročný prepad rastu. Trvalé zlepšenie situácie prinesie až plošne aplikovaná a efektívna vakcína, do jej príchodu môžeme predpokladať aspoň čiastočné reštrikcie, ktorých intenzita bude závisieť od epidemiologického vývoja na Slovensku, ale aj v zahraničí," priblížila Muchová.



V tomto roku očakáva návrat k rastu tempom 6 %, s viditeľným oživením hlavne od jari. "Od konca roka 2021 môžeme očakávať aj pomocnú roku zo strany čerpania európskych prostriedkov v rámci fondu obnovy, no viditeľnejšie sa to pravdepodobne prejaví od roku 2022," avizovala analytička.