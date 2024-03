ANALÝZA TÝŽDŇA: Využívanie umelej inteligencie v bankách rastie

Bratislava 16. marca (TASR) - Využívanie umelej inteligencie (AI) je na vzostupe aj v slovenských bankách. Túto technológiu používajú na automatizáciu procesov, zlepšovanie služieb zákazníkom, personalizáciu produktov či zvyšovanie bezpečnosti. Potvrdila to pre TASR Národná banka Slovenska (NBS), ktorá dohliada na slovenský finančný trh, aj viaceré komerčné banky. Uvedomujú si tiež riziká AI, ktorá bude do budúcnosti viac regulovaná na celoeurópskej aj národnej úrovni, a pracujú na ich minimalizácii.



"Umelá inteligencia má potenciál výrazne zefektívniť a zlepšiť bankovníctvo. Môže posilniť bezpečnosť, napríklad identifikáciu podvodov, znížiť náklady bankových prevádzok, zlepšiť zákaznícky servis a prispôsobiť ponuku produktov a služieb na mieru každému klientovi," priblížila NBS.



Naopak, medzi hlavné riziká AI v bankovníctve patrí podľa nej potenciálna predpojatosť modelov, zraniteľnosť voči kybernetickým útokom a možná strata kontroly nad týmito systémami. "Dodržiavanie etických princípov, jasné pravidlá ich používania, dôkladné testovanie AI modelov z hľadiska ochrany údajov a IT bezpečnosti, ich monitorovanie, predstavujú dôležité kroky na minimalizáciu týchto rizík," zdôraznila centrálna banka.



Už dlhodobo používa umelú inteligenciu pri svojej činnosti Slovenská sporiteľňa. "Napríklad v oblasti bezpečnosti - v našej banke už niekoľko rokov aktívne využívame umelú inteligenciu na ochranu našich klientov. Vďaka nej vieme napríklad zistiť, čo je bežné a naopak, čo nie je bežné správanie klienta, čo následne slúži na vyhodnotenie rizikovosti danej transakcie. Taktiež nám AI pomáha zvyšovať spokojnosť klientov prostredníctvom komunikácie a ponuky ušitej na mieru pre daného klienta," priblížila hovorkyňa banky Marta Cesnaková.



Už viac ako dva roky využíva sporiteľňa napríklad virtuálnu bankárku, hologram fungujúci na princípe AI. V internom prostredí používa najnovšie verzie nástrojov umelej inteligencie, ktoré nie sú verejne dostupné a sú zabezpečené pred únikom informácií. "Ako zodpovedná firma nehľadáme iba funkčné riešenia, ale pri používaní AI sa zaoberáme aj témami ochrany osobných údajov, bezpečnosti či rešpektovania práva duševného vlastníctva," doplnila hovorkyňa.



Umelá inteligencia nie je pre banky a finančný sektor ničím novým, potvrdila hovorkyňa Tatra banky Simona Miklošovičová. "Momentálne využívame z oblasti umelej inteligencie primárne prediktívne modely, či už z pohľadu zlepšenia klientskej skúsenosti, rozmiestnenia bankomatovej siete alebo IT bezpečnosti. Mnoho našich inovácií je postavených okolo využitia biometrických dát, ako napríklad hlasová alebo tvárová biometria," vysvetlila.



S nástupom generatívnej umelej inteligencie vidí banka veľký priestor v oblasti zlepšenia konverzačného zážitku klientov, ale aj vo zvýšení produktivity práce, či už v oblasti programovania alebo bežných činností. "Samozrejme, s rozvojom umelej inteligencie prichádzajú aj nové bezpečnostné hrozby, preto je táto oblasť rovnako veľmi vysoko v našich prioritách," zdôraznila Miklošovičová.



"Umelú inteligenciu využívame ako banka vo viacerých rovinách. Prvou a základnou je chatbot, ktorý odpovedá klientom na najčastejšie otázky, ktoré ich zaujímajú. Pokročilejšie formy banka využíva najmä na pozadí svojich systémov v rámci analýzy dát, vďaka čomu vieme vyhodnotiť pravdepodobnosť určitého správania alebo potreby klienta," priblížila šéfka PR 365.bank Linda Valko Gáliková. Banka využíva AI aj na cielené oslovovanie klientov, alebo na odhaľovanie rôznych pokusov o podvody.



Pripustila, že každá inovácia so sebou prirodzene prináša aj obavy. "Čo sa týka rizík AI s prepojením na bankové služby, platí to isté, čo aj v prípade iných nových technológií. Banky musia vždy identifikovať riziká a implementovať opatrenia na ochranu pred potenciálnym zneužitím takýchto inovácií. Preto investujú nemalé prostriedky do modernizácie a rozvoja efektívnosti svojich bezpečnostných systémov," podčiarkla Valko Gáliková.



V mnohých oblastiach svojej činnosti využíva umelú inteligenciu aj ČSOB. "Ide napríklad o detekciu prania špinavých peňazí, zefektívnenie procesov spracujúcich dokumenty, oceňovanie nehnuteľností, efektívne smerovanie marketingových kampaní či našu digitálnu asistentku," vymenovala hovorkyňa banky Michaela Lovásová.



V súčasnosti pripravuje personálnych spoločníkov na báze generatívnej umelej inteligencie, ktorí budú k dispozícii pracovníkom na pobočkách a centrále. Na výskume možných použití AI bude spolupracovať aj s Kempelenovým inštitútom inteligentných technológií (Kinit). "Nedostatky vidíme v gramotnosti v používaní umelej inteligencie, ale veľkou výzvou je aj etický zber dát a jeho kvalita, či zamedzenie prípadným únikom," zhodnotila Lovásová.



Využívať AI na zefektívnenie procesov môžu aj centrálne banky, napríklad na odbúranie manuálnych úkonov, zlepšenie a zrýchlenie prekladov, či úpravu textových výstupov. "V NBS skúmame aj možné využitie najnovších modelov generatívnej umelej inteligencie napríklad v oblasti porovnania súladu písomných výstupov dohliadaných subjektov s reguláciou, zjednodušenia orientácie v regulácii finančného trhu, analýzy sentimentu o finančných inštitúciách na sociálnych sieťach a odhaľovania nezákonného podnikania," priblížila centrálna banka.



Oblasť AI bude regulovaná na európskej úrovni prostredníctvom Aktu o umelej inteligencii (AI Act), ktorý bol tento týždeň schválený v Európskom parlamente, pripomenula NBS. "AI systémy bánk a poisťovní na hodnotenie úverovej bonity, tvorbu cien a rizikové modely budú považované za vysoko rizikové a budú musieť spĺňať prísne požiadavky. Každý štát bude musieť určiť orgány zodpovedné za dohľad nad uvedeným predpisom," vysvetlila centrálna banka s tým, že táto regulácia sa začne uplatňovať v bankovníctve o tri roky od ukončenia legislatívneho procesu.