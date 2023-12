ANALÝZA TÝŽDŇA: Za oživením spotrebných úverov je pomalší rast úrokov

Bratislava 9. decembra (TASR) - Kým poskytovanie hypoték tento rok stagnuje na nižších úrovniach ako v minulosti, spotrebiteľské úvery zaznamenali oživenie. Ekonomickí analytici sa zhodujú, že je za tým vysoká inflácia, ktorá oslabuje kúpyschopnosť ľudí, ale aj výrazne rýchlejší rast úročenia hypoték ako spotrebných úverov.



Ako poukázala Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnej Správe o finančnej stabilite, spotrebiteľské úvery po dlhšom období poklesu obnovili od začiatku roka 2023 svoj rast, ktorý postupne zrýchľoval až na hodnotu 6 % v septembri. Pri zachovaní aktuálnych prírastkov sa pritom môže medziročné tempo zrýchliť až na približne 10 %. Zrýchlenie rastu spotrebiteľských úverov na Slovensku je podľa centrálnej banky intenzívnejšie ako v iných krajinách EÚ.



"Je zrejmé, že spotrebnými úvermi Slováci v stále vyššej miere financujú rastúce výdavky spôsobené infláciou," zhodnotil pre TASR finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Ešte koncom roka 2022 Slováci podľa neho výraznejšie siahli do svojich úspor na vykrytie rastúcich cien a brali si vtedy menej spotrebných úverov. Od jari tohto roka však objem týchto úverov opäť narástol a počas troch mesiacov z posledného polroka dosiahol 270 miliónov eur.



Pripomenul, že tempo zdražovania hypoték bolo výrazne vyššie ako rýchlosť rastu úročenia spotrebných úverov. V čase rekordne lacných hypoték okolo 1 % boli sadzby spotrebných úverov priemerne osemnásobne vyššie, na úrovni blízko 8 %. "Úrokové sadzby nových spotrebných úverov postupne stúpli na aktuálnych priemerných 9,7 %, avšak voči novým hypotékach s úrokovou sadzbou tesne pod 4,5 % sú vyššie len o niečo viac ako dvojnásobne," vyčíslil analytik. Spotrebiteľom sa tak môžu zdať spotrebné úvery relatívne výhodné voči hypotékam.



S týmto vplyvom počíta aj riaditeľka pre úvery spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová. "Oživenie pri spotrebiteľských úveroch možno spájať s prudkým nárastom úrokových sadzieb pri hypotékach, ktorý bol veľmi dramatický a oveľa rýchlejší, ako pri spotrebných úveroch," priblížila pre TASR s tým, že v niektorých prípadoch môže byť rozdiel vo výške úroku medzi hypotékou a spotrebným úverom malý.



Zároveň upozornila, že záujem o spotrebné úvery každoročne podlieha sezónnym výkyvom a v predvianočnom období vždy rastie ich popularita. V uplynulých rokoch sa však ľudia obmedzovali v úverovaní. "Je predpoklad, že tento rok sa vianočným nákupom alebo zvýšenej spotrebe na konci roka na úver neubráni časť populácie, ktorá si to v posledných rokoch nemohla dovoliť. Banky avizujú, že klesla aj miera úspor obyvateľstva, ktorú si ľudia vytvorili aj počas covidu, takže dnes už možno viacerí kvôli Vianociam siahnu po úvere," predpokladá Šablová.



Tento efekt sa podľa Búlika prejavuje na požičiavaní najviac tradične v októbri, následne v novembri a decembri predpokladá čiastočný pokles v poskytovaní úverov. Tradične slabším mesiacom pri spotrebných úveroch býva aj január, následne však očakáva ich opätovný rast. "Nedivil by som sa, keby v niektorých mesiacoch v budúcom roku prekonal objem nových spotrebných úverov aj rekordnú úroveň 279 miliónov eur z tohto roka. A nemôžem vylúčiť ani to, že v blízkej budúcnosti uvidíme aj prekonanie absolútneho mesačného rekordu 326 miliónov eur z novembra 2016," avizoval analytik.



Konkurenčný tlak bude podľa Šablovej motivovať niektoré banky skôr k úrokovým akciám ako k zvyšovaniu sadzieb. "Osobne neočakávam do konca roka zásadnú zmenu v cenovej politike bánk pri spotrebiteľských úveroch," doplnila odborníčka.