ANALÝZA TÝŽDŇA: Zadlženým domácnostiam sa od konca roka nepohoršilo

Bratislava 15. mája (TASR) – Zadlženým domácnostiam na Slovensku sa od konca minulého roka nepohoršilo. Aktuálne je v ťažkostiach 0,21 % zadlžených domácností, čo predstavuje 0,28 % celkového objemu úverov domácnostiam. Necelých 5 % dlžníkov má naďalej odložené splátky. Zároveň sa viac než zdvojnásobila miera ukončených podnikaní alebo strát zamestnania. Veľký podiel domácností si z krízy berie ponaučenie a do budúcna plánuje zmeniť svoje finančné správanie, najčastejšie držaním vyššej finančnej rezervy. Ukazuje to aktuálny prieskum vplyvu koronakrízy na finančnú situáciu zadlžených domácností Národnej banky Slovenska (NBS).



Okrem odkladu splátok využilo ďalších 13 % domácností inú možnosť zmeny úverových podmienok, napríklad refinancovanie alebo zníženie splátok. Väčšine domácností, ktoré využili odklad splátok, sa splátkové „prázdniny“ skončili a opäť začali splácať svoje záväzky. Z výsledkov aktuálnej vlny prieskumu vyplýva, že 3,1 % domácností, ktoré si v minulom roku odložili splátky, nebolo po skončení moratória schopných splácať aspoň jeden zo svojich úverov. Zároveň, 4,9 % domácnostiam obdobie odkladu splátok ešte neskončilo, takže tento podiel sa môže v budúcnosti podľa analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) NBS zvýšiť.



Domácnosti v problémoch nesplácajú 60 % svojich úverov, čo tvorí takmer 2 % odložených splátok. Celkovo si domácnosti odkladali najmä úvery na bývanie a spotrebné úvery, pravdepodobne kvôli vyšším splátkam oproti iným typom úverov. Ak mali domácnosti po skončení moratória problém so splácaním úverov, priklonili sa skôr k rozhodnutiu nesplácať spotrebné úvery než úvery na bývanie. Podľa analytikov to môže súvisieť najmä s dôležitosťou jednotlivých úverov pre danú domácnosť. Domácnosti, ktoré k marcu tohto roka nesplácali úvery, odložili minulý rok väčší podiel v porovnaní s celkovou vzorkou domácností, ktoré si vybavili odklad splátok.



Zvyšných 92 % domácností bolo po skončení odkladu splátok schopných ďalej splácať všetky svoje úvery. Údaje od bánk ukazujú 89,7 % podiel splácaných úverov, pričom ďalších 3,3 % tvoria úvery s omeškanými platbami do 30 dní. V prípade týchto úverov mohlo dôjsť len k technickým omeškaniam, čo v konečnom dôsledku neznamená ich budúce nesplácanie.



Negatívny vplyv koronakrízy pocítili podľa analytikov NBS najviac domácnosti, ktoré si minulý rok vybavili odklad splátok. Približne 56 % z nich zasiahla kríza negatívne aspoň jedného člena rodiny, čím sa zhoršila príjmová situácia. Celkovo bolo takýmto spôsobom k marcu tohto roka zasiahnutých takmer 35 % zadlžených domácností, čo je mierny nárast oproti decembrovým 31 %.