ANALÝZA TÝŽDŇA: Zadlžovanie ľudí hypotékami sa pravdepodobne spomalí

Bratislava 7. januára (TASR) - Minulý rok bude zapísaný ako rok ukončenia éry lacných hypoték, ktoré boli z dlhodobého hľadiska veľmi neštandardné. V tomto roku sa zadlžovanie obyvateľstva pravdepodobne spomalí a úroky už nebudú rásť tak dramaticky. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti Fingo.sk.



Ešte na začiatku minulého roka sa úvery na bývanie poskytovali za historicky najnižšie úrokové sadzby. V priebehu niekoľkých mesiacov sa však viacnásobne zvýšili. Nepriaznivý vývoj inflácie a vojna na Ukrajine mali za následok zdražovanie zdrojov na medzibankovom trhu, ktorý sa preniesol do zvyšovania úrokov v komerčných bankách. Nasledovalo tiež sprísnenie menovej politiky a rast sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB).



"Prudký rast sadzieb spôsobil šok, z ktorého sa však ľudia postupne spamätávajú. Musia si, tak ako aj v iných oblastiach, utiahnuť opasky a pripraviť sa na výrazne vyššie splátky," priblížila riaditeľka pre úvery Fingo.sk Eva Šablová.



V roku 2023 sa bude zadlžovanie obyvateľstva podľa nej veľmi pravdepodobne spomaľovať, pretože na drahšiu hypotéku sa kvalifikuje menej ľudí. Kým ešte v januári 2022 pri úrokoch pod 1 % mohol ich príjem postačovať, na konci roka už úver s úrokom okolo 4 % znamená výrazne vyššiu splátku. Odborníčka očakáva ďalšie zvyšovanie sadzieb, aj keď by už nemalo byť také dramatické ako vlani.



"Navyše sa od januára sprísňujú podmienky pre ľudí starších ako 40 rokov, ktorých splatnosť hypotéky presiahne dôchodkový vek. Táto kategória ľudí po novom musí počítať s nižším úverovým stropom," priblížila Šablová.



Vývoj úrokov a dopyt po úveroch v súčasnej veľmi nejasnej situácii podľa nej nie je možné predikovať. Otvorenou otázkou zostáva, ako sa bude vyvíjať inflácia, aké kroky ešte pripraví ECB a aká hlboká bude prípadná recesia. Nedá sa tiež presne predvídať, čo kríza spôsobí na pracovnom trhu, ako ovplyvní reálne mzdy a kúpyschopnosť obyvateľstva.



"Očakávame, že v období rastu úrokových sadzieb sa zníži záujem aj o refinancovanie úverov, pretože väčšina ľudí má teraz na svojej existujúcej hypotéke nižší úrok v porovnaní s aktuálnou ponukou bánk. Tí, ktorým práve v roku 2023 končí výročie viazanosti ich úroku, zrejme dosť intenzívne pocítia navýšenie splátky," dodala Šablová.