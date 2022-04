ANALÝZA TÝŽDŇA: Zahraničný obchod SR ovplyvňujú ceny energií

Bratislava 9. apríla (TASR) - Zahraničný obchod Slovenska sa ani vo februári tohto roku nevrátil k prebytkovej bilancii. Naďalej ho ovplyvňovali najmä rastúce ceny energií, ale pravdepodobne stále aj "úzke hrdlá", ktoré bránia významnejšiemu zotaveniu reálnych vývozov, upozornil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



Medziročný rast kľúčovej kategórie vývozov, strojov a dopravných zariadení, sa vo februári spomalil zo 4,7 % na 2,0 %. "Exportné ceny strojov a áut síce rastú miernejšie ako u ostatných exportných položiek, aj u nich sme však pozorovali vo februári zrýchlenie dynamiky medziročného rastu (najmä u strojov). Reálny pokles vývozov strojov a áut sa tak vo februári prehĺbil ešte výraznejšie. To len poukazuje, že úzke hrdlá, ktoré bránia popandemickému reštartu automobilového priemyslu, podľa očakávaní neodzneli ani vo februári," vysvetlil ekonóm.



Ďalší cenový šok pri cenách energetických surovín po vojenskej invázií Ruska na Ukrajinu v závere februára a rozšírenie úzkych hrdiel v automobilovom priemysle aj na niektoré ďalšie komponenty vyrábané na Ukrajine podľa Koršňáka najskôr udržia bilanciu zahraničného obchodu v "červených číslach" aj v marci.



"Predpokladáme, že úzke hrdlá súvisiace s výpadkom komponentov z Ukrajiny by mohli vedieť automobilky vyriešiť v horizonte niekoľkých týždňov. V druhej polovici roka by sa mohli čiastočne uvoľniť aj úzke hrdlá v dodávkach čipov. Návratu k výraznejším prebytkom však budú stále brániť vysoké ceny energetických surovín, ktoré budú zdvíhať nominálne dovozy," doplnil Koršňák.



Pokračovanie deficitu slovenského zahraničného obchodu v nasledujúcich mesiacoch očakáva aj analytička 365.bank Jana Glasová, a to pod vplyvom vysokých cien energetických komodít. "Zároveň predpokladáme, že tempo rastu nášho exportu aj importu môže o niečo spomaliť. Nahor bude síce naďalej ťahané vysokými cenami komodít a surovín, ale zároveň sa v ďalších mesiacoch už prejaví aj vplyv vojny na Ukrajine," doplnila. Dôležité podľa nej bude, ako sa bude vojnový konflikt ďalej vyvíjať a do akej miery ochromí medzinárodný obchod.



Zabúdať podľa nej nemožno ani na surovinovú krízu, ktorá v globálnej ekonomike naďalej pretrváva a pribrzďuje aj priemyselnú výrobu na Slovensku. "Vojna na Ukrajine dopadá na náš export, a teda aj priemysel. Tlačí totiž nahor ceny energetických komodít a narušuje dodávky tovarov a dodávateľsko-odberateľské vzťahy," priblížila analytička.



Okrem výpadkov v dodávkach ropy či plynu sa podľa nej trhy obávajú aj nedostatku iných produktov. Rusko je totiž dôležitým exportérom kovov ako paládium, lítium, hliník a neónový plyn, ktorý sa používa pri výrobe polovodičov. "Ich nedostatok môžu v prípade narušených dodávok pocítiť aj naši priemyselníci, vrátane automobiliek a výrobcov elektroniky a počítačov," dodala Glasová.



Štatistický úrad SR v piatok informoval, že deficit zahraničného obchodu SR vo februári tohto roka dosiahol takmer 259 miliónov eur. Jeho výšku nepriaznivo ovplyvnila medziročne vysoká hodnota dovozu, a tým aj rastúci deficit obchodu so zemným plynom, ropou a chemikáliami, spôsobený rekordnými cenami týchto komodít.