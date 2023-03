ANALÝZA TÝŽDŇA: Zákaz spaľovacích motorov zvýši spotrebu elektriny

Bratislava 4. marca (TASR) – Plánovaný zákaz predaja nových osobných automobilov so spaľovacím motorom po roku 2035 a prechod na elektromobilitu výrazne zvýši spotrebu elektriny na Slovensku a vyžiada si významné investície do rozvoja distribučnej sústavy. Nedostatočná kapacita elektrickej siete je už v súčasnosti obmedzením pre výstavbu nabíjacích staníc, zhodli sa experti oslovení TASR. Okamžitá náhrada všetkých osobných automobilov elektromobilmi by podľa skorších prepočtov ministerstva hospodárstva zvýšila ročnú spotrebu elektriny Slovenska viac ako o tretinu.



"Distribučná sústava nie je pripravená na väčší nárast elektromobility. Potrebovali by sme ju posilniť s ohľadom na plánovaný rozvoj nabíjacích staníc," upozornil špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš. "Bez príspevku z plánu obnovy a odolnosti na posilnenie sústavy však nebudú môcť distribučné spoločnosti pripojiť mnohé nabíjacie stanice v závislosti od lokality a požadovaného výkonu," dodal. Plán obnovy ráta s príspevkami na rozvoj energetiky vo výške viac ako 200 miliónov eur, peniaze sú však určené aj na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie či na výstavbu elektrolyzérov na výrobu vodíka a na jeho uskladnenie.



Nároky na rozvodnú sieť pritom budú rásť pomerne výrazne. Ministerstvo hospodárstva SR v analýze k rozvoju elektromobility očakávalo, že pri počte približne 116.000 elektromobilov v roku 2030, čo je asi päť percent zo všetkých osobných áut, by spotreba elektriny vzrástla približne o dve percentá. To znamená, že pokiaľ by na Slovensku jazdili iba elektromobily, vzrastie spotreba elektriny, a tým aj nároky na distribúciu, o približne 40 % alebo o 12 terawatthodín (TWh) ročne, čo je ročná výroba takmer troch jadrových blokov.



Západoslovenská distribučná podľa hovorkyne spoločnosti Michaely Dobošovej v poslednom období každoročne navyšuje investície do rozvoja a obnovy distribučnej sústavy, aktuálne je to viac ako 100 miliónov eur a pre rok 2023 očakáva investície na úrovni približne 130 miliónov eur. "Investície do modernizácie distribučnej sústavy robíme priebežne, nakoľko už dnes vieme povedať, že nepôjde o skokovú zmenu, ale skôr evolučný vývoj," priblížila. Elektromobilov je na Slovensku v súčasnosti necelých 6000 kusov a do roku 2030 by ich mohlo byť podľa najnovších odhadov Akčného plánu elektromobility až 183.000.



Pozvoľný nárast počtu elektromobilov očakáva aj riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Patrik Križanský, no aj asociácia vidí úzke miesta v distribúcii elektriny. "Treba určite investovať do posilnenia distribučnej sústavy a cielene sa zamerať najmä na prioritné uzlové oblasti. Príkladom môžu byť obývané zóny miest, kde bude určite dopyt najmä po inštalovaní normálnych AC nabíjačiek a domácich wallboxov (AC nabíjačky) napríklad v spoločných garážach," povedal Križanský. "Každopádne vnímame, že distribučné sústavy sú v niektorých vyťažených miestach už dnes obmedzením pre výstavbu nabíjacích staníc," dodal.



Pokiaľ by bol napriek odporu niektorých štátov na úrovni EÚ schválený úplný zákaz predaja nových automobilov so spaľovacími motormi po roku 2035, dá sa očakávať výmena prevažnej časti týchto áut za elektromobily do roku 2050. Analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida pripomenul, že okrem elektromobilov k nárastu dopytu po elektrine prispeje i dekarbonizácia priemyslu. "Takže sa treba veľmi seriózne zamýšľať nad budovaním ďalších zdrojov, prenosových kapacít, rozvojom verejnej a železničnej dopravy, ale aj alternatív v podobe výroby biometánu či vodíka," doplnil analytik.