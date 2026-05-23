ANALÝZA TÝŽDŇA: Zákon o odmeňovaní prináša nové povinnosti pre firmy
Do konca júla musia všetky firmy zaviesť štruktúru odmeňovania a spoločnosti s viac ako 100 zamestnancami budú musieť pravidelne podávať správy o odmeňovaní.
Autor TASR
Bratislava 23. mája (TASR) - Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien bude účinný už o dva týždne, no mnohé firmy na jeho zavedenie zatiaľ nie sú pripravené, hoci sa im čas výrazne kráti, upozornili viacerí odborníci. Legislatíva schválená v apríli Národnou radou SR prináša nové povinnosti. Do konca júla musia všetky firmy zaviesť štruktúru odmeňovania a spoločnosti s viac ako 100 zamestnancami budú musieť pravidelne podávať správy o odmeňovaní. Väčšie práva získajú zamestnanci, ktorí budú môcť žiadať porovnanie svojho platu s ostatnými pracovníkmi.
„Aktuálne je pravdepodobne najväčšou prekážkou samotná pripravenosť firiem. Veľké korporáty už často majú vytvorené kategórie pozícií, pre nich môže byť táto časť prípravy na novú legislatívu jednoduchšia ako pre malé spoločnosti, ktoré s gradingom pozícií nepracovali,“ uviedla pre TASR Ľubica Melcerová zo spoločnosti Alma Career Slovakia.
Problém podľa nej môže nastať aj z finančného hľadiska. Ak sa odhalia väčšie neodôvodniteľné mzdové rozdiely na rovnakých pracovných pozíciách ako stanovená hranica, firmy budú musieť rozdiely medzi zamestnancami a zamestnankyňami dorovnať, čo môže znamenať tlak na mzdové náklady, ktorý nie všetky spoločnosti dokážu v krátkom čase absorbovať.
HR riaditeľka personálnej agentúry MAXIN'S Group Anna Brozák si myslí, že firmy na zavedenie novej administratívy pripravené nie sú. „Od januára tohto roku pribudlo zamestnávateľom neskutočné množstvo povinností a tieto povinnosti sú väčšinou v kompetencii personálnych oddelení,“ priblížila.
Pre zamestnávateľov bude podľa Brozák kľúčové, aby vedeli rozdiely v odmeňovaní vysvetliť na základe objektívnych kritérií. Za jednu z hlavných príčin súčasných rozdielov označila „neschopnosť zamestnávateľa objektívne vysvetliť, prečo rozdiely na mzde alebo vo variabilných zložkách bývajú“.
To potvrdzuje aj anketa medzi takmer 200 podnikateľmi, ktorú v polovici februára realizoval portál Platy.sk. Polovica sa vyjadrila, že najväčšiu výzvu vidia v príprave metodiky a nastavení objektívnych kritérií pre odmeňovanie. Štvrtina označila za najnáročnejšie hodnotenie pracovných miest a určenie pozícií s prácou rovnakej hodnoty.
Viacerí zamestnávatelia by podľa výkonnej riaditeľky Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Simony Lasz Prílesanovej privítali posun termínu implementácie, keďže mnohé firmy musia výrazne upraviť svoje vnútorné systémy a štruktúry odmeňovania.
„Firmám, ktoré s prípravou ešte nezačali, sa čas na implementáciu výrazne kráti. Nedostatočné zavedenie zákona môže mať pre firmy významné finančné aj reputačné dôsledky, preto odporúčame pristupovať k tejto téme s maximálnou zodpovednosťou,“ pripomenula Lasz Prílesanová.
Podnikatelia z APZD sa podľa výkonnej riaditeľky aktívne zapájali do prípravy legislatívy aj metodických materiálov. Zamestnávatelia síce vnímajú novú právnu úpravu ako európsku legislatívu, ktorú je potrebné zaviesť do praxe, zároveň však podľa nej zaznievajú otázky, či bolo možné cieľ väčšej transparentnosti odmeňovania dosiahnuť aj s menšou administratívnou záťažou pre firmy.
Kritickejšia je k zavedeniu novej legislatívy Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. „V čase, keď slovenské aj európske hospodárstvo čelí silným globálnym či národným výzvam, by malo byť našou prioritou zásadné zatraktívňovanie podnikateľského prostredia. Implementácia smernice o transparentnosti v odmeňovaní však predstavuje presný opak toho, čo reálne potrebujeme,“ upozornila hovorkyňa AZZZ Miriam Filová.
Namiesto strategickej podpory biznisu a zjednodušenia legislatívy prichádza podľa nej ďalšie byrokratické opatrenie, ktoré podnikateľské prostredie len zaťaží. Kapacity firiem sa podľa AZZZ v najbližších mesiacoch sústredia na formálne vypĺňanie štatistických výkazov, ktoré nemusia objektívne zohľadňovať rôzne špecifiká konkrétnych profesií či individuálnu pridanú hodnotu.
Problémom môže byť podľa APZD nedostatok informácií. Metodické materiály, ktoré majú firmám pomôcť pri nastavovaní systémov hodnotenia práce i pri technickej stránke podávania správ, majú byť zverejnené najneskôr do 30. júna, čo však vzhľadom na rozsah zmien považuje APZD za „veľmi hraničný termín“.
Prípravu metodiky a praktických vzorov, ktoré firmám uľahčia implementáciu povinností, potvrdilo pre TASR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Rezort zároveň pripomenul, že zákon bol prijatý ústavnou väčšinou a zamestnávatelia mali možnosť oboznámiť sa s pripravovanou legislatívou v predstihu. Posunutie lehoty na zavedenie štruktúr odmeňovania do 31. júla podľa MPSVR vyvážilo potrebu rýchleho zavedenia transparentnosti odmeňovania s reálnou implementačnou náročnosťou pre firmy, ktoré musia štruktúry nastaviť.
