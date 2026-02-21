< sekcia Ekonomika
ANALÝZA TÝŽDŇA: Záujem o nájomné byty výrazne prevyšuje ponuku
Realitný maklér Radovan Horský pre TASR uviedol, že víta každý krok aj ten najmenší, ktorý môže zlepšiť dostupnosť bývania na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 21. februára (TASR) - V novom systéme nájomného bývania s podporou štátu je zaregistrovaných vyše 11.000 záujemcov. Je to výrazne viac ako bytov zaradených v tomto modeli bývania. Podľa Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) v ponuke je zatiaľ jediný bytový dom so stovkou bytov v bratislavskom Ružinove pri letisku.
Po necelom roku od odovzdania prvého projektu Ovocné sady, ktorý odkúpil jeden zo štvorice investičných partnerov štátnej agentúry, nie sú nájomné byty obsadené ani z polovice. Z údajov na webe ich prenajímateľa, firmy Domosi, vyplýva, že zo 102 bytov je obsadených 44, voľných 51 a rezervovaných sedem.
„V Bratislave sme v prvom kole obsadzovali 68 bytov. Stropy príjmov (záujemcov) sú nastavené relatívne nízko a zdravotné sestry sa do systému nezmestili, ako aj ďalší ľudia, ktorí mali záujem,“ vysvetlila generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová. Aj preto zvažujú upraviť hornú hranicu príjmov uchádzačov o bývanie, aby neboli obmedzenia.
„Zo 68 bytov sa zhruba v polovici už býva. V najbližších dňoch zverejníme ďalší záväzný záujem, kde už doplníme kompletne celú bytovku do 102 bytov,“ podotkla Lisová. Upozornila, že nejde o sociálne byty, ale o reálny nájom, ktorý je regulovaný, nižší ako komerčný, ale treba mať požadovaný minimálny a maximálny príjem na bývanie v takýchto bytoch. Šéfka agentúry si nemyslí, že blízkosť letiska by bol problém pri obsadzovaní bytov, podľa nej nájomcovia sú spokojní s lokalitou.
Realitný maklér Radovan Horský pre TASR uviedol, že víta každý krok aj ten najmenší, ktorý môže zlepšiť dostupnosť bývania na Slovensku. Dostupnosť bývania je podľa neho jednou z najväčších spoločenských tém a akýkoľvek systémový pokus o jej riešenie považuje za správny.
„Zároveň však prax ukazuje, že nás čaká ešte veľa práce. Projekt Ovocné sady naznačuje, že samotná existencia systému nestačí, dôležitá je efektívna realizácia, rýchlosť obsadzovania bytov, nastavenie podmienok a schopnosť reagovať na reálny dopyt trhu. Ak máme viac ako 11.000 predbežných záujemcov a zároveň výrazný počet voľných bytov, je zrejmé, že niekde v procese vzniká nesúlad,“ upozornil Horský.
Podľa šéfky agentúry do 49 % nájomných bytov môžu získať zamestnávatelia verejného sektora a ďalšie do 80 % súkromní zamestnávatelia. Jednou z hlavných výhod je to, že zamestnávatelia môžu poskytnúť svojim zamestnancom príspevok do 5,23 eura na štvorcový meter plochy bytu. Príspevok nepodlieha dani z príjmu a je zároveň daňovo uznateľným nákladom.
„Je to markantné zvýhodnenie nájmu, pokiaľ dostávate príspevok od zamestnávateľa. Z 11.000 ľudí zaregistrovaných v systéme len veľmi malé množstvo uviedlo, že im bude prispievať zamestnávateľ. Majú záujem napriek tomu, že neavizovali, že by príspevok mali dostávať. Veríme, že zamestnávatelia sa zapoja a príspevky budú rozdávať,“ zareagovala Lisová.
Do systému by mali onedlho zaradiť už avizovaný projekt Lesopark v Žiline so 121 bytmi. Agentúra má nahlásené od investorov, ktorí zabezpečujú výstavbu alebo kúpu bytov, ďalšie projekty. „Verím, že v najbližších rokoch ich bude na Slovensku vystavaných veľa. Máme v pláne mestá Žilina, Košice, Nitra a aj ďalšie mestá, ktoré máme hlásené od investičných partnerov,“ dodala Lisová.
Štátom podporované nájomné bývanie má podľa realitného makléra potenciál vyplniť medzeru medzi vlastným bývaním financovaným hypotékou a komerčným nájmom. „Jeho výhodou môže byť stabilita nájomného, predvídateľnosť podmienok a väčšia sociálna istota pre domácnosti, ktoré na hypotéku nedosiahnu. Ide o dlhodobý proces,“ poznamenal Horský. Napríklad vo Viedni to boli desaťročia systematického plánovania, výstavby a kombinácie verejných a súkromných zdrojov. „Takýto model sa nedá vybudovať za jedno volebné obdobie,“ potvrdil.
Podľa neho bude kľúčové najmä zrýchlenie povoľovacích procesov, podpora výstavby vo väčšom rozsahu, dlhodobá predvídateľnosť pravidiel pre developerov aj investorov a transparentné, jednoduché nastavenie podmienok pre nájomcov. „Ak má štátom podporované nájomné bývanie reálne ovplyvniť cenovú dostupnosť, musí dosiahnuť výrazne väčší objem bytov. Jednotlivé projekty sú dobrý začiatok, no na zmenu trhu v celonárodnom meradle budeme potrebovať systémové riešenie a čas,“ uzavrel Horský.
