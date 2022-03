ANALÝZA TÝŽDŇA: Ženy zarábajú o pätinu menej než muži

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 5. marca (TASR) - Slovenky zarábajú v priemere skoro o pätinu menej než ich mužské náprotivky, mzdový rozdiel sa pritom za posledné desaťročie zmenil len mierne. Pandémia i súčasný vojenský konflikt na Ukrajine zároveň ukazujú, že ženy sú počas kríz ekonomicky viac ohrozené. Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa žien na to upozornila analytička Wood & Company Eva Sadovská.Slovenka podľa dát zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR za rok 2020 zarobila v priemere o 18 % (262 eur) menej ako jej mužský kolega. O desať rokov skôr, v roku 2010, zarábali ženy o 24,7 % menej než muži.Spoločnosť Haberl Wealth Management na základe portálu platy.sk prezentovala aj dáta za rok 2021. Tie ukazujú mierne vyšší mzdový rozdiel - ženy na Slovensku zarábali v minulom roku v priemere o 21,7 % menej než muži.Podľa Sadovskej môžu tieto rozdiely súvisieť napríklad so skrátenými úväzkami, na ktoré častejšie pracujú ženy než muži, a teda aj ich výplata je nižšia. Ak sa do úvahy berie priemerný hodinový zárobok, rozdiel je miernejší - necelých 16 %.zdôraznila analytička. Priemerný rozdiel v Únii je 13 % v prospech mužov.Druhým dôvodom rozdielu v platoch môže byť materská a rodičovská dovolenka. Analytička to usudzuje podľa vekového porovnania. V kategórii do 19 rokov je totiž mzda Slovensky len o päť percent nižšia ako mzda Slováka. Vo veku 25 až 29 rokov je to už desať percent a vo veku 35 až 49 rokov je tento rozdiel už na úrovni 22 %.Ženy tiež obvykle pracujú v slabšie platených odvetviach či povolaniach než muži, upozorňuje analytička.skonštatovala Sadovská. Ilustrovala to na príklade zdravotníctva a sociálnej pomoci. Počet žien zamestnaných v tomto segmente je vyšší než počet mužov, pričom ženy tu častejšie zastávajú funkcie ako sestrička či sociálna pracovníčka a u mužov, naopak, dominuje doktorská profesia.Najvýraznejší rozdiel (36,5 %) je v mzdách Sloveniek a Slovákov vo finančných a poisťovacích službách.Prieskum firmy PayScale zase ukazuje, že muži majú v porovnaní so ženami o 70 % väčšiu šancu získať vysokú manažérsku pozíciu v strede ich kariéry a o 142 % väčšiu šancu získať túto pozíciu v tretej tretine kariéry.Spoločnosť Haberl poukázala aj na rodové stereotypy. Ženy si vraj na pohovoroch pýtajú menej peňazí než muži, v priemere až o 200 eur.podotkla vo svojej analýze firma. Muži sa pritom uspokoja aj s tým, ak splnia 60 % požiadaviek. Firma naopak vyzdvihla, že vysokú školu má na Slovensku viac žien (27 %) ako mužov (20 %).Sadovská v kontexte rodových rozdielov upozornila na väčšiu zraniteľnosť žien v období ekonomických kríz. Menej zarábajú, takže aj menej usporia. Napríklad počas pandémie to boli často práve ženy, ktoré ostávali doma s chorými deťmi s dávkou OČR, ktorá je nižšia ako ich bežný zárobok. Mnohé tiež ostali doma pre zatvorené prevádzky.Prieskum agentúry Insight Lab zase ukázal, že verejnosť pre pandémiu nového koronavírusu zmenila postoje k problémom žien. Kým pred pandémiou verejnosť vnímala, že najdôležitejšie je riešiť prekážky, ktorým ženy čelia v zamestnaní, za posledné dva roky sa do popredia dostali násilie na ženách, obťažovanie a mobbing (šikanovanie na pracovisku, pozn. TASR). Za najväčší problém ich považuje 69 % respondentov.Druhá najväčšia vzorka respondentov (55 %) považovala za prioritné problémy žien tie súvisiace so starostlivosťou o deti, rodinu a domácnosť. Až potom nasledovala skupina (44 %), ktorá vnímala ako najväčšiu skupinu problémov žien tie, ktorým čelia v zamestnaní.