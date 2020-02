ANALÝZA TÝŽDŇA: Zmena klímy je veľkou hrozbou pre finančnú stabilitu

Bratislava 22. februára (TASR) - Až 70 % centrálnych bánk a regulačných orgánov považuje klimatické zmeny za významnú hrozbu pre finančnú stabilitu. Vyplýva to z aktuálnej analýzy audítorskej a poradenskej firmy Mazars a OMFIF, nezávislého think-tanku pôsobiaceho v oblasti centrálneho bankovníctva, hospodárskych politík a verejných investícií.



Podľa ich spoločnej správy 55 % centrálnych bánk v súčasnosti uvádza, že monitoruje klimatické riziká. Pokiaľ ide o prevzatie zodpovednosti, nepanuje medzi nimi zhoda, keďže 12 % uvádza, že hoci klimatické zmeny považuje za významné riziko, konkrétne kroky by mali prichádzať z iných inštitúcií, napríklad vládnych orgánov.



Centrálne banky a regulačné orgány podľa štúdie čoraz viac zapracúvajú klimatické riziká do svojich aktivít. Do budúcnosti sa očakáva, že najčastejšími opatreniami bude vyhodnotenie klimatického rizika ako súčasť finančného rizika v záťažových testoch, ďalej podpora alebo zabezpečenie finančných informácií súvisiacich s klímou, ako aj nastavenie noriem kritérií udržateľnosti pre zelené financovanie zo strany regulovaných bánk.



Väčšina respondentov (84 %) ako hlavný problém zdôraznila dostupnosť a kvalitu údajov. Za kľúčovú výzvu považujú tiež fragmentáciu klimatických rámcov, pričom 31 % respondentov má obavy o porovnateľnosť a konzistentnosť rámcov pre dohľad.



Začlenenie klimatických aspektov do záťažových testov je podľa správy stále v ranom štádiu a len málo (15 %) respondentov ich v súčasnosti začleňuje do pravidelných záťažových testov finančných inštitúcií. Toto číslo však bude zrejme narastať, keďže takmer štyri pätiny (79 %) uviedli, že to plánujú v budúcnosti zmeniť.



"Úspech akejkoľvek politickej reakcie bude závisieť od zapojenia účastníkov na trhu, od ktorých sa bude očakávať, že vyhodnotia, zverejnia a zmiernia svoje klimatické riziká a budú naďalej meniť svoje praktiky," zhodnotila partnerka v oblasti finančných služieb v spoločnosti Mazars Leila Kamdem-Fotso.



Štúdia Mazars a OMFIF pod názvom "Boj proti klimatickým zmenám: Úloha bankovej regulácie a dohľadu" je založená na výskume a odpovediach z prieskumu 33 centrálnych bánk zo šiestich regiónov predstavujúcich 77 % celosvetového hrubého domáceho produktu (HDP). Väčšina respondentov je členom Siete pre ekologizáciu finančného systému (Network for Greening the Financial System, NGFS). Prieskum uskutočnila OMFIF od augusta do decembra 2019.