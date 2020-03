ANALÝZA: Ceny akcií sú v súčasnosti nestabilné, pre reality to neplatí

Bratislava 14. marca (TASR) – Kým sú ceny akcií aktuálne pre obavy zo šírenia nového koronavírusu nestabilné, pre realitný trh to neplatí. Tvrdia to analytici oslovení TASR. Spomalenie života pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu sa týka všetkých oblastí života, a teda aj realitného trhu. Analytici však nepredpokladajú vznik krízy či recesie na trhu s nehnuteľnosťami.



Naopak, ako uviedol viceprezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Mário Glos, pri terajších turbulenciách na akciovom trhu očakávajú nárast klientely. Tá by mohla mať záujem presunúť svoje investície práve do nehnuteľností z dôvodu fyzického vlastníctva a bezpečnosti.



„Na rozdiel od iných sektorov pre trh nehnuteľností nie je dočasný pokles aktivít ničím výnimočným. Dochádza k nemu úplne prirodzene viackrát do roka. Sviatky, dovolenky, nepriaznivé počasie a krátke dni počas zimy, to všetko trh nehnuteľností spomaľuje,“ vysvetlil hlavný analytik Realitnej únie (RÚ) SR Vladimír Kubrický.



Ako uviedla NARKS, aktuálna situácia v realitných kanceláriách sa na Slovensku líši podľa regiónov. Kým napríklad v Liptovskom Mikuláši či v Košiciach funguje priebeh práce realitných agentúr bez zmeny, v Trnave nastali obmedzenia v prevádzke bytovej správy. „Je možné, že niektoré lehoty sa pri rôznych realitných úkonoch budú predlžovať,“ pripustili realitné kancelárie.



V Žiline evidujú menší počet telefonátov, teda dopytujúcich klientov. „Domnievame sa, že je to skôr spôsobené organizačným chaosom, ktorý vznikol,“ uviedol Glos. Ľudia majú podľa neho teraz jednoducho iné priority, ako riešiť kúpu nehnuteľnosti. Ako dodal, je to len krátkodobý stav.



Cien bytov by sa však dočasný útlm nemal dotknúť. „Nedá sa očakávať, že zrazu narastie ponuka bytov ani to, že predávajúci začnú znižovať ceny. Oddychový čas si vezme možno časť kupujúcich, ktorá nestála 'nohami na zemi' a uvažovala o investičnej nehnuteľnosti,“ uviedol Kubrický. Ak sa situácia okolo epidémie nového koronavírusu rýchlo vyrieši, môže to podľa neho naštartovať nový optimizmus kupujúcich.



Ceny bytov neklesnú ani podľa Glosa. „Slovensko je dlhodobo bytovo poddimenzované, podľa EÚ u nás chýba 400.000 bytov, neexistuje a ani tak skoro nebude existovať alternatíva nájomného bývania, to sú len niektoré z dôvodov, prečo predpokladáme kontinuálny rast cien nehnuteľností aj napriek novému koronavírusu,“ vysvetlil.