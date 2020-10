ANALÝZA TÝŽDŇA: Ceny bytov v Bratislave rastú, prenájmy sú lacnejšie

Bratislava 10. októbra (TASR) – Ku koncu 3. kvartálu tohto roka dosiahla priemerná cena voľných bytov v bratislavských novostavbách hodnotu 2728 eur bez DPH za štvorcový meter (m2), v medziročnom porovnaní ide o 12,5-percentný nárast. Vyplýva to z analýzy realitnej spoločnosti Lexxus. Pre pandémiu nového koronavírusu však klesá dopyt po prenájmoch v hlavnom meste, čo zapríčinilo pokles ich cien o viac ako 10 %. V celoslovenskom meradle je stav medzi cenami prenájmu a splátkou hypotéky zatiaľ nerozhodný, v metropole sa však pre vyšpičkované ceny bytov dá prenájmom ušetriť takmer 3000 eur ročne. Vyčíslil to portál Nehnuteľnosti.sk.



Ceny voľných bytov v bratislavských novostavbách vzrástli aj oproti 2. kvartálu, a to o takmer päť percent. Priemerné ceny týchto nehnuteľností rástli vo všetkých bratislavských okresoch. "Najvýraznejší nárast bol v 4. bratislavskom okrese (+6,4 %), naopak, ceny sa najmenej zvýšili v 2. bratislavskom okrese (+0,1 %)," spresnila spoločnosť Lexxus.



Ako dodala, v prípade celkovej ponuky voľných bytov však v 3. kvartáli zaznamenala o 3,3 % menej bytov ako v predošlom štvrťroku. V 3. štvrťroku sa pritom predalo viac bytov ako v druhom. "V mesiaci júl až september tohto roka sa zazmluvnilo celkom 549 bytov. V porovnaní s minulým kvartálom tak ide o 40,4-percentné zvýšenie, medziročne však ide o 19,4-percentný pokles," vyčíslil rizikový manažér a odhadca cien spoločnosti Peter Ondrovič. Najviac bytov sa v 3. kvartáli predalo v 2. bratislavskom okrese – 228 bytových jednotiek. Najmenej sa v tomto kontexte v medzikvartálnom porovnaní darilo Starému Mestu, kde sa predalo 33 bytových jednotiek.



Staré Mesto však v rámci metropoly Slovenska vedie spolu s Ružinovom rebríček najvýraznejšieho poklesu cien prenájmov. Od marca v Starom Meste poklesli ceny prenájmov dvojizbových bytov o 12,9 %, v Ružinove zase zlacneli prenájmy napríklad trojizbových bytov o vyše 17 %. Ako zhrnul portál Nehnuteľnosti.sk, mierny pokles (približne o 7,4 %) pozoruje vo všetkých častiach Bratislavy v celom portfóliu nájomných rezidenčných nehnuteľností. Podľa portálu je to prirodzený následok odchodu študentov, zahraničných pracovníkov, ale hlavne aj prepadu turistov, pre ktorých sú byty na krátkodobý prenájom určené.



"Už teraz vidíme, že na našom portáli sa objavilo viacero nehnuteľností na prenájom, ktoré slúžili na Airbnb a ich majitelia sa ich v súčasnej situácii rozhodli prenajať na klasický dlhodobejší prenájom. Preto byty, ktoré nie sú dobre vybavené, príliš veľké alebo v zle dostupnej lokalite, môžu na trhu ostať aj niekoľko týždňov či mesiacov," odhadujú analytici portálu. Pre prechod študentov na dištančnú formu vzdelávania a pre nepriaznivú pandemickú situáciu v celej Európe predpokladajú, že pokles cien nájmov v Bratislave bude ešte citeľnejší.



Ako dodali analytici, nateraz je v Bratislave zrejmé, že na prenájmoch môžu ľudia oproti hypotéke ušetriť. Upozorňujú však, že je to len dočasný stav. Na príklade dvojizbového bytu v 1. bratislavskom okrese ilustrujú, že pri jeho cene 205.000 eur by bola mesačná splátka hypotéky na úrovni 530 eur, avšak Národná banka Slovenska pri väčšine prípadov poskytne úver len do 80 % hodnoty nehnuteľnosti, čiže k hypotéke prirátali ďalšiu splátku – 360 eur na spotrebný úver. Celkové mesačné výdavky na bývanie by pritom boli na úrovni 890 eur za mesiac, pričom prenájom takéhoto bytu by stál približne 650 eur.



"Pre tých, ktorí sa dnes nechcú viazať na nehnuteľnosť, je dnes prenájom v Bratislave veľmi výhodný. Vďaka nižším splátkam si môžu šetriť na budúce bývanie," uzavreli analytici portálu.