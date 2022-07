ANALÝZA TÝŽDŇA: Hypotéky môžu po rozhodnutí ECB zdražieť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 23. júla (TASR) - Hypotéky môžu na Slovensku do budúcnosti zdražieť, ale nie až tak ako v Česku. V reakcii na zvýšenie úrokových sadzieb v eurozóne o 50 bázických bodov, ktoré vo štvrtok oznámila Európska centrálna banka (ECB), to konštatujú ekonomickí analytici." avizoval investičný analytik Fingo.sk František Burda.Pri hypotékach sa však podľa neho určite nemusíme obávať takých vysokých úrokov, aké zažíva Česká republika. "" upozornil ekonóm.Banky ľuďom podľa neho dokážu pri rastúcich úrokoch poskytnúť menej peňazí na financovanie bývania a pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva sa hypotéky môžu stať nedostupnými úplne.Pokiaľ ide o výhľad do budúcnosti, ECB by nemusela sadzby zvyšovať až tak vysoko, ako iné centrálne banky. "" predpokladá makroekonóm VÚB Michal Lehuta.Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák pripomína, že očakávané zdražovania hypoték spustilo už v prvej polovici roka citeľný nárast záujmu o tieto úvery. Išlo nielen o nové bývanie, ale najmä refinancovanie starých úverov, v snahe zafixovať si nižšiu sadzbu na dlhšie obdobie. "" doplnil.V tomto roku očakáva ešte dve zvýšenia sadzieb zo strany ECB, v septembri aspoň o 50 bodov a ďalšie koncom roka. "" uzavrel Horňák.