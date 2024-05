ANALÝZA TÝŽDŇA:Jadrový blok bude potrebovať garantovanú cenu elektriny

Bratislava 18. mája (TASR) - Investície vložené do výstavby plánovaného nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach sa počas jeho životnosti nemusia vrátiť, pokiaľ štát nebude garantovať výkupnú cenu elektriny. Cena zariadenia s výkonom do 1200 megawatt (MW) by sa mohla pohybovať okolo desiatich miliárd eur, očakávajú odborníci. O príprave výstavby nového jadrového bloku rozhodla v stredu (15. 5.) vláda.



"Ak by mal nový blok predávať elektrinu za aktuálne ceny, návratnosť by asi bola neúnosne dlhá," myslí si analytik spoločnosti JPX Ján Pišta. Ak však investorom bude štát, úver bude splácať zo štátneho rozpočtu, ktorý sa riadi inými princípmi a pravidlami ako súkromné firmy. "Hrozí tu však to, že stavba sa bude predražovať, ak bude štát predávať elektrinu pod trhovú cenu, napríklad aby dotoval ceny vybraným skupinám odberateľov. Môže dôjsť dokonca k tomu, že tá investícia sa nikdy nevráti, nie to, aby ešte niečo zarobila," upozornil Pišta.



O garanciách štátu na výkupné ceny elektriny z plánovaného nového jadrového bloku hovoril aj generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček. "Z pohľadu ekonomiky pri dnešných cenách elektriny sa to absolútne neoplatí," uviedol Strýček. Aktuálne sa cena elektriny na burze opäť približuje k hranici 100 eur za megawatthodinu (MWh).



Pre porovnanie, štát dohodol s elektrárňami v memorande dodávku elektriny pre domácnosti v tomto roku za 61,2 eura/MWh, no staršie jadrové bloky jadrových elektrární spoločnosti boli výrazne lacnejšie a už sú z velkej časti splatené. Šéf elektrární dodal, že napríklad pri výstavbe nového jadrového bloku vo Veľkej Británii nastavili výkupnú cenu elektriny vo výške 135 eur/MWh. Pri nižších trhových cenách rozdiel doplatí štát, pri vyšších, naopak, štát zarobí.



Reaktory s podobným výkonom, ako plánuje v Jaslovských Bohuniciach postaviť Slovensko, obstaráva aktuálne Česká republika. Podľa denníka E15 francúzska spoločnosť Électricité de France (EDF), ktorá spolu s juhokórejským výrobcom jadrových reaktorov zostala v súťaži o dodávku nového reaktora v Dukovanoch, zvýšila odhadované náklady na nové jadrové reaktory o 30 % na ekvivalent 285 miliárd českých korún (11,534 miliardy eur) na jeden český blok. Táto suma je v aktuálnych cenách a neobsahuje odhad inflácie ani náklady financovania. Oba nové bloky jadrovej elektrárne v Mochovciach pritom stáli okolo 6,3 miliardy eur, keď ich pôvodne odhadovaná cena bola 2,78 miliardy eur.



Kedy by mohol byť nový blok slovenskej elektrárne dokončený, zatiaľ nie je jasné. Predseda výboru Slovenskej nukleárnej spoločnosti Vladimír Slugeň očakáva najskorší termín v roku 2039, ostatní analytici a odborníci hovoria aj o dlhšom časovom horizonte.



Analytik portálu energieprevás.sk Jozef Badida upozornil, že bude treba pripraviť štúdiu uskutočniteľnosti a zodpovedať tiež otázky financovania, výberu dodávateľa a technológie či prevádzkovateľa, ale aj zabezpečenia regulačnej zálohy a miery zapojenia slovenského priemyslu. "Aj preto neočakávam spustenie bohunickej päťky skôr ako v 40. rokoch," uviedol Badida. Dodal, že k začatiu výstavby je ešte ďaleko, keďže vláda v stredu ešte len zaviazala ministrov hospodárstva a financií predložiť podklady. "Navyše, stále čakáme na spustenie 4. bloku v Mochovciach a vďaka úpravám sa zvyšuje aj životnosť súčasných jadrových blokov," dodal.



Podľa Strýčka bol najväčší problém dostavby Mochoviec vytvoriť kvalitný tím odborníkov a kvalitný dodávateľský reťazec. Optimálne by preto podľa neho bolo, keby sa firmy a odborníci mohli kontinuálne po dokončení výstavby štvrtého bloku v Mochovciach presunúť na stavbu v Jaslovských Bohuniciach. Slugeň zasa upozornil na možný synergický efekt, pokiaľ by sa výstavba koordinovala s výstavbou nového bloku v Dukovanoch.