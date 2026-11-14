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ANALÝZA TÝŽDŇA:Kúrenie palivovým drevom je najlacnejšie
Cena tvrdého palivového dreva podľa štátneho podniku Lesy SR navyše v tomto roku mierne klesla.
Autor TASR
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Bratislava 14. novembra (TASR) – Vykurovanie rodinných domov palivovým drevom je dlhodobo najlacnejší spôsob zabezpečenia tepla, hoci prináša aj niektoré negatíva, ako je nutnosť skladovania a fyzicky náročná manipulácia. Náklady na kúrenie sú v optimálnom prípade oproti plynu približne polovičné. Cena tvrdého palivového dreva podľa štátneho podniku Lesy SR navyše v tomto roku mierne klesla.
„Vývoj cien sa líši podľa sortimentu a regiónu. Pri tvrdom listnatom palivovom dreve bola priemerná cena v júli 2026 približne 58,84 eura za meter kubický (m3), kým v júli 2025 dosahovala 61,83 eura/m3, čo predstavuje pokles o približne 4,8 %,“ spresnila ceny bez dane z pridanej hodnoty (DPH) hovorkyňa podniku Laura Tettingerová. Štátne lesy očakávajú v tomto roku predaj palivového dreva na úrovni 130.000 m3. Ceny palivového dreva sa podľa regiónov aj dodávateľov rôznia. Podobné ceny za tvrdé palivové drevo ako štátni lesníci majú podľa zverejnených cenníkov Mestské lesy Nová Baňa, nižšie sú ceny u Vojenských lesov a majetkov Pliešovce, no drahšie predávajú palivo napríklad Mestské lesy Košice.
Napriek týmto rozdielom je kúrenie drevom stále najlacnejšie. Z jedného metra kubického bukového alebo dubového dreva je možné získať vyše dve megawatthodiny (MWh) energie a v prepočte je tak cena za megawatthodinu okolo 30 eur vrátane DPH. Za plyn aktuálne platia domácnosti v tarife D2 (od 2,138 MWh do 18,173 MWh za rok) regulovanú cenu (bez energodotácie) vo výške 73,12 eura/MWh. Do týchto porovnaní ešte vstupuje účinnosť kotlov na plyn, ktorá býva mierne vyššia ako pri kotloch na drevo, a tiež náklady na prepravu dreva a nutnosť nechať ho optimálne dva roky vysušiť.
Podľa Tettingerovej sa od marca mesačný predaj palivového dreva pohybuje približne na úrovni 10.000 až 13.000 m3 a Lesy SR aktuálne neevidujú výraznejší nárast záujmu. Či to tak zostane aj naďalej, je otázne, keďže regulované ceny plynu s vysokou pravdepodobnosťou v budúcnosti porastú. V nasledujúcom roku je síce možné očakávať skôr mierny pokles oproti súčasným regulovaným cenám bez energodotácií, pretože priemerná cena komodity v referenčnom období od októbra 2025 do júna 2026 klesla medziročne o takmer desať percent na 33,272 eura/MWh. V ďalších rokoch však cena komodity a tiež aj celková cena plynu pre regulovaných odberateľov porastie.
Aktuálne sa zemný plyn na burze TTF v Holandsku predáva za ceny presahujúce 90 eur/MWh a podobná je aj forwardová cena na 1. štvrťrok budúceho roka. Obchodníci očakávajú vysoké ceny aj v 2. štvrťroku. Tie podľa aktuálnej ponuky prekračujú 70 eur/MWh. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v aktuálnej makroekonomickej prognóze 9. novembra očakáva zvýšenie cien zemného plynu pre domácnosti v roku 2028 o 38 %. Niektorí analytici hovoria o viac ako dvojnásobnom raste cien.
„Samozrejme, takéto vysoké ceny sú neprijateľné a nikto nevie, ako dlho budú pretrvávať, už aj preto, že sme vstúpili do vykurovacej sezóny. Pochopiteľne, tieto trhové ceny sa premietnu aj do regulovaných cien dodávky plynu pre domácnosti na rok 2028 a pre ďalšiu vládu to bude náročné obdobie, ak by chcela pokračovať v energopomoci, ako ju poznáme dnes,“ uviedol analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida. Na druhej strane vysoké ceny plynu podľa neho budú určite motivovať odberateľov k znižovaniu spotreby či už obnovou domov, výmenou kotlov alebo prechodom na alternatívne palivá.
„Vývoj cien sa líši podľa sortimentu a regiónu. Pri tvrdom listnatom palivovom dreve bola priemerná cena v júli 2026 približne 58,84 eura za meter kubický (m3), kým v júli 2025 dosahovala 61,83 eura/m3, čo predstavuje pokles o približne 4,8 %,“ spresnila ceny bez dane z pridanej hodnoty (DPH) hovorkyňa podniku Laura Tettingerová. Štátne lesy očakávajú v tomto roku predaj palivového dreva na úrovni 130.000 m3. Ceny palivového dreva sa podľa regiónov aj dodávateľov rôznia. Podobné ceny za tvrdé palivové drevo ako štátni lesníci majú podľa zverejnených cenníkov Mestské lesy Nová Baňa, nižšie sú ceny u Vojenských lesov a majetkov Pliešovce, no drahšie predávajú palivo napríklad Mestské lesy Košice.
Napriek týmto rozdielom je kúrenie drevom stále najlacnejšie. Z jedného metra kubického bukového alebo dubového dreva je možné získať vyše dve megawatthodiny (MWh) energie a v prepočte je tak cena za megawatthodinu okolo 30 eur vrátane DPH. Za plyn aktuálne platia domácnosti v tarife D2 (od 2,138 MWh do 18,173 MWh za rok) regulovanú cenu (bez energodotácie) vo výške 73,12 eura/MWh. Do týchto porovnaní ešte vstupuje účinnosť kotlov na plyn, ktorá býva mierne vyššia ako pri kotloch na drevo, a tiež náklady na prepravu dreva a nutnosť nechať ho optimálne dva roky vysušiť.
Podľa Tettingerovej sa od marca mesačný predaj palivového dreva pohybuje približne na úrovni 10.000 až 13.000 m3 a Lesy SR aktuálne neevidujú výraznejší nárast záujmu. Či to tak zostane aj naďalej, je otázne, keďže regulované ceny plynu s vysokou pravdepodobnosťou v budúcnosti porastú. V nasledujúcom roku je síce možné očakávať skôr mierny pokles oproti súčasným regulovaným cenám bez energodotácií, pretože priemerná cena komodity v referenčnom období od októbra 2025 do júna 2026 klesla medziročne o takmer desať percent na 33,272 eura/MWh. V ďalších rokoch však cena komodity a tiež aj celková cena plynu pre regulovaných odberateľov porastie.
Aktuálne sa zemný plyn na burze TTF v Holandsku predáva za ceny presahujúce 90 eur/MWh a podobná je aj forwardová cena na 1. štvrťrok budúceho roka. Obchodníci očakávajú vysoké ceny aj v 2. štvrťroku. Tie podľa aktuálnej ponuky prekračujú 70 eur/MWh. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v aktuálnej makroekonomickej prognóze 9. novembra očakáva zvýšenie cien zemného plynu pre domácnosti v roku 2028 o 38 %. Niektorí analytici hovoria o viac ako dvojnásobnom raste cien.
„Samozrejme, takéto vysoké ceny sú neprijateľné a nikto nevie, ako dlho budú pretrvávať, už aj preto, že sme vstúpili do vykurovacej sezóny. Pochopiteľne, tieto trhové ceny sa premietnu aj do regulovaných cien dodávky plynu pre domácnosti na rok 2028 a pre ďalšiu vládu to bude náročné obdobie, ak by chcela pokračovať v energopomoci, ako ju poznáme dnes,“ uviedol analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida. Na druhej strane vysoké ceny plynu podľa neho budú určite motivovať odberateľov k znižovaniu spotreby či už obnovou domov, výmenou kotlov alebo prechodom na alternatívne palivá.