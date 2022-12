ANALÝZA TÝŽDŇA:Očakávania e-shopov pred Vianocami sú konzervatívnejšie

Bratislava 17. decembra (TASR) - Vyhliadky slovenských e-shopov sú pri tržbách pred tohtoročnými Vianocami v porovnaní s vlaňajškom konzervatívnejšie. Dôvodom je spomalenie nákupnej aktivity, ale aj ekonomická nestabilita vplyvom inflácie, rastúcich cien energií a ďalších externých faktorov spôsobených konfliktom na Ukrajine. Vyplýva to z výsledkov aktuálneho prieskumu E-shop Barometer, ktorý uskutočnila poradenská spoločnosť KPMG na Slovensku v spolupráci s agentúrou ui42.



V porovnaní s rokom 2021 nastala významná zmena v očakávaniach. Po výraznom raste v minulom roku sa e-shopy vracajú do "normálu" a ich očakávania ohľadom medziročného rastu tržieb sú skôr konzervatívne. Zatiaľ čo 34 % respondentov predpokladá nárast tržieb, 45 % opýtaných si myslí, že ich tržby budú skôr nižšie. Takmer štvrtina neočakáva žiadnu zmenu.



Ochladnutie nákupnej aktivity sa prejaví aj na priemernej výške nákupu v predvianočnom období oproti zvyšku roka. Aj tu sú zástupcovia slovenských e-shopov v očakávaniach skôr opatrní. Zatiaľ čo pred rokom až 90 % z opýtaných očakávalo nárast, tento rok si len 55 % z respondentov myslí, že priemerná výška za nákup porastie. Zvyšok očakáva skôr pokles.



"Napriek súčasnému vývoju podnikajú slovenské e-shopy aktívne kroky na zníženie potenciálnych negatívnych dopadov. Prehodnocujú obchodné stratégie s cieľom vytvoriť udržateľný model a skvalitniť zákaznícky servis. V uplynulom roku vynaložili nemalé investície na propagáciu a marketing, ale aj zlepšenie funkcionalít e-shopu či ľudských zdrojov. Príležitosť vidia napríklad aj v expanzii do zahraničia," priblížila partnerka KPMG na Slovensku Ivana Mazániková.



V tomto roku slovenské e-shopy investovali do viacerých oblasti svojho podnikania. Na otázku "Ktoré oblasti vášho podnikania si vyžadovali v roku 2022 najväčšiu investíciu?" až 80 % respondentov v prieskume uviedlo propagáciu. Ďalšie dve najčastejšie uvádzané oblasti boli funkcionality e-shopu (56 %) a ľudské zdroje (47 %).



"Takto pred rokom nám v tomto prieskume viac ako tri štvrtiny zúčastnených odpovedalo, že investovali hlavne do skvalitnenia funkcionalít e-shopu. Dnes vidíme, že obchodníci kladú veľký dôraz na prácu s vlastnou zákazníckou bázou, riešia akvizície a s nimi spojenú marketingovú komunikáciu, jej kvalitu a efektivitu," doplnil marketingový riaditeľ agentúry ui42 Robo Háger.