ANALÝZA TÝŽDŇA:Problémy nemeckej ekonomiky sa prejavia aj na Slovensku

Bratislava 4. novembra (TASR) - Nemecko je najvýznamnejší obchodný partner Slovenska. Problémy nemeckej ekonomiky sa tak skôr či neskôr určite prejavia aj v tej slovenskej, upozorňujú ekonomickí analytici. Aj keď sa Nemecko tento rok zatiaľ vyhlo recesii, jeho hospodárstvo už dlhšie stagnuje a výraznejšie oživenie sa zatiaľ neočakáva.



Predbežné údaje zverejnené tento týždeň ukázali, že výkon najväčšej európskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku medzikvartálne znížil o 0,1 %. Len vďaka zlepšeniu štatistík za prvú polovicu roka sa Nemecko vyhlo recesii. "Vývoj v nemeckej ekonomike naďalej viac-menej stagnuje, čím sa predĺžilo obdobie ekonomického útlmu na šesť kvartálov za sebou," pripomenul analytik 365.bank Tomáš Boháček.



V tejto chvíli to na rýchly rozbeh "ťahúňa Európy" nevyzerá, konštatoval analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš. "Trhy v poslednom štvrťroku očakávajú na kvartálnej báze ďalšiu stagnáciu v podobe nulového rastu a v medziročnom porovnaní celkový pokles ekonomiky v tomto roku na úrovni 0,4 %. Následne by sme mohli vidieť pozvoľné oživenie a mierny rast v roku 2024," avizoval.



Otázkou podľa neho ostáva, či je stagnácia v Nemecku iba dôsledkom utiahnutej menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB), alebo uvidíme narastať aj štrukturálne problémy jeho ekonomiky. "Tie môžu súvisieť s rýchlo sa meniacim svetom okolo nás a posunom automobilového priemyslu smerom k elektromobilite, kde Čína postupne vytláča tradičných producentov, ktorých konkurenčná výhoda spočívala najmä v precíznej strojárenskej výrobe," vysvetlil Kočiš.



Podľa analytika 365.bank nemecká ekonomika zostáva pod tlakom viacerých problémov. "Ide o stále zvýšenú mieru inflácie, reštriktívne pôsobenie vysokých úrokových sadzieb ECB a s tým spojený vývoj medzibankových sadzieb, ale aj externé faktory - predovšetkým slabší výkon čínskej ekonomiky. Tá je nielen kľúčovým exportným trhom, ale v stále väčšej miere aj hlavným konkurentom nemeckých výrobcov v rôznych oblastiach, vrátane elektromobility," priblížil Boháček. Všetky tieto faktory budú podľa neho pôsobiť ako ťažko prekonateľná prekážka pre rýchle obnovenie rastu Nemecka, čo bude prekážkou aj pre rast slovenskej ekonomiky.



"Ďalší vývoj u nášho najdôležitejšieho obchodného partnera bude prirodzene vplývať aj na slovenskú ekonomiku, nakoľko medzi výkonom nemeckého a slovenského priemyslu existuje štatisticky významný vzťah," doplnil Kočiš s tým, že ďalší vývoj situácie v Nemecku sa v našej ekonomike prejaví s istým oneskorením.



Analytici napriek týmto problémom očakávajú rast slovenskej ekonomiky v budúcom roku naďalej okolo úrovne 2,5 %. Hlavným predpokladom je obnovenie domácej spotreby, a to vďaka nižšej inflácii a opätovnému rastu reálnych miezd. Ekonomike by mali pomôcť aj eurofondy a pokračujúca investičná aktivita. "Rizikom však ostáva globálne prostredie, pričom črtajúce sa znaky spomaľovania eurozóny a najmä nemeckej ekonomiky budú negatívne pôsobiť vo viacerých oblastiach," dodal Boháček.



Na rast pesimizmu nemeckých firiem poukázal aj nedávny prieskum medzinárodnej poisťovacej spoločnosti Coface. Len 13 % respondentov si myslí, že ich situácia je v súčasnosti lepšia ako v roku 2022 a až 41 % ju vníma ako horšiu. V budúcom roku očakáva oživenie svojho podnikania iba 20 % účastníkov prieskumu, zatiaľ čo 28 % sa pripravuje na ešte horšie vyhliadky.



V dôsledku toho môžu mať problém aj slovenské firmy. "Nemecko je kľúčovým obchodným partnerom Slovenska a významných odbytišťom pre mnohé tunajšie spoločnosti," zhodnotil generálny riaditeľ Coface Slovenská republika a Česko Rudolf Kypta.