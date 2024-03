ANALÝZA TÝŽDŇA:Samoobslužné pokladnice sú trendom maloobchodných sietí

Bratislava 2. marca (TASR) - Samoobslužné pokladnice (SCO - Selfcheckouts) sú trendom aj slovenských maloobchodných sietí. Uviedli to pre TASR obchodné zväzy, ako aj jednotlivé obchodné reťazce. Zhodujú sa v tom, že samoobslužné pokladnice napríklad šetria zákazníkovi čas, najmä pri menšom nákupe. Pre reťazce sú zároveň aj istou formou riešenia nedostatku pracovnej sily.



"Členovia Zväzu obchodu (ZO) SR samoobslužné pokladne inštalujú najmä vo väčších predajniach a vo väčších mestách, kde je aj vyššia koncentrácia obyvateľov a väčší tlak na 'rýchlosť' nákupu. V menších predajniach a najmä v predajniach na vidieku zákazníci preferujú osobný kontakt s prevádzkovým personálom," priblížil ZO SR.



"Úplne nahradenie bežných pokladní samoobslužnými nepredpokladáme, osobný prístup a kvalitný servis bude zákazník vyžadovať aj v budúcnosti," zdôraznil zväz obchodu.



Aj podľa slov Martina Krajčoviča, predsedu Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), ide u samoobslužných pokladníc o neustále sa rozširujúcu službu. "Dokáže šetriť čas, čím zvyšuje komfort pri nakupovaní. V kombinácii s ďalšími službami, ako napríklad používaním ručného skenera pri nakupovaní, ušetrí výrazne čas aj pri väčších nákupoch. Väčšina obchodníkov, ak je to možné, poskytuje možnosť voľby, teda pokladne s obsluhou, ako aj samoobslužné pokladne, keďže prioritný je komfort zákazníka v priebehu celého nákupu," podčiarkol Krajčovič.



Na Slovensku sú podľa neho samoobslužné pokladne rozšírené najmä v obchodoch s potravinami. "V rámci Európy je však úplne bežné takto platiť aj v špecializovaných obchodoch s textilom a podobne," upozornil Krajčovič.



"Našim cieľom je inštalovať do konca nasledujúceho obchodného roka (teda do februára 2025) samoobslužné pokladnice do všetkých našich predajní. Záujem zákazníkov využívať samoobslužné pokladnice sa neustále zvyšuje. Momentálne túto možnosť využívajú viac ako dve pätiny zo všetkých zákazníkov, pričom však v niektorých predajniach túto možnosť uprednostňuje viac ako 50 % zákazníkov," informoval Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl.



"Samoobslužné pokladnice nájdu zákazníci k dispozícii v 98 % našich predajní a naším cieľom je ich mať v každej jednej predajni. V priemere sa nachádza 8 samoobslužných pokladníc na jednej predajni. Počet samoobslužných pokladníc prispôsobujeme požiadavkám zákazníkov a momentálne ich využíva približne polovica našich zákazníkov. Samoobslužné pokladnice využívajú hlavne zákazníci s menšími nákupmi," spresnila Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.



"Vo väčšine našich predajní nájde zákazník aj K-Scan, prostredníctvom ktorého si môže skenovať produkty priamo pred vložením do nákupného košíka a následne už len celý nákup zaplatiť na samoobslužnej pokladnici," doplnila Vargová.



V Tesco Stores SR sa podľa slov PR manažérky Márie Zerzanovej približne polovica transakcií zákazníkov uskutoční prostredníctvom samoobslužných pokladní. "V takom prípade sa naši kolegovia a kolegyne na prevádzkach venujú iným činnostiam v rámci prevádzky, ako sú príprava a kontrola produktov a tovaru, upratovanie, príprava online nákupov a podobne. Pre zákazníkov je vždy k dispozícii aj pásová pokladňa, v prípade, ak na menších obchodoch nie je práve asistent predaja pri tejto pokladni, stačí jeho alebo vedúceho zmeny o otvorenie pokladne požiadať a medzičasom si zákazníci môžu vykladať nákup na pás," priblížila Zerzanová.



Billa Slovensko má momentálne zavedené samoobslužné pokladne v 52 predajniach. "Ich počet sa bude zvyšovať, pretože ich automaticky zavádzame do všetkých novootvorených a zrekonštruovaných predajní. Trend používania SCO neustále rastie. Vidíme ho najmä vo väčších mestách, v obchodných štvrtiach či nákupných centrách. Tu je život dynamickejší a zákazníčkam či zákazníkom vyhovuje najmä faktor rýchlejšej obslužnosti, najmä ak hovoríme o menších nákupoch," dodal hovorca spoločnosti Billa Marek Kravjar.