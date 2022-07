ANALÝZA TÝŽDŇA: Slováci si za toto leto priplatia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 9. júla (TASR) - Počas letných mesiacov sa každoročne menia aj nákupné preferencie spotrebiteľov. Viac ako inokedy siahajú po zmrzline, nápojoch či ovocí a zelenine a doprajú si oddych na dovolenke. Konštatuje to analytička Wood & Company Eva Sadovská v aktuálnej analýze s tým, že tohtoročné leto Slovákov vyjde drahšie ako vlani.Na zmeny v nákupných preferenciách poukazujú napríklad aj výsledky prieskumu DATAMAR a MNFORCE z júla 2021 v Bratislavskom kraji. Najčastejšie uvádzaným tovarom, ktorý spotrebitelia preferujú v lete viac, je zmrzlina s podielom 19 %. Nasleduje vyšší záujem o ovocie a zeleninu s podielom 13 %. Rovnako vysoký podiel bol evidovaný aj v prípade nápojov. Počas prázdnin spotrebitelia míňajú viac oproti iným mesiacom aj na letné oblečenie, dovolenky, kúpaliská, reštaurácie či jedlo ako také. Ich podiely sa pohybujú v rozpätí 5 až 9 %.Sadovská poukázala na to, že podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR ceny tovarov a služieb v máji tohto roka medziročne vzrástli až o 12,6 %, čo je rekord za posledných 22 rokov. Ani vyhliadky na najbližšie letné mesiace podľa nej nepotešia, keďže aj počas prázdnin očakáva dvojciferné tempá zdražovania.Spomedzi potravín platia Slováci v obchodoch viac najmä za oleje a tuky (40,1 %), zeleninu (19,6 %), chlieb a obilniny (18,8 %), mlieko, syry a vajcia (17,4 %) a mäso (16,5 %). Priplácajú si aj za typicky "prázdninové" druhy potravín. Zmrzlina zdražela o takmer 10 %. Viac ako pred rokom zaplatia Slováci aj za nápoje. Napríklad minerálka je medziročne drahšia o 11,7 %. Spomedzi pochutín sa ceny zvýšili najmä v prípade zemiakových lupienkov, a to o 15,1 %.Reštaurácie podľa aktuálnych údajov vychádzajú viac ako vlani o 13,5 % a ubytovanie v hoteli či penzióne je medziročne drahšie o 8,3 %. Rekreačné a športové služby zdraželi o 9,7 %, za pomôcky na šport, kempovanie a rekreáciu v prírode si Slováci priplatia 0,5 %. Organizované dovolenkové zájazdy sú podľa posledných štatistík medziročne drahšie o necelých 5 %. Na druhej strane, oblečenie a obuv zdraželi dosiaľ najmiernejšie, a to o 4,2 % a 2 %. V letnom období pritom podľa analytičky ich ceny môžu smerom nadol posunúť výpredaje.Počas prázdninových mesiacov si Slováci tento rok priplatia aj za cestu autom. Analytička priblížila, že priemerná cena za liter benzínu sa v 25. týždni pohybovala na úrovni 1,914 eura, čo je medziročný nárast o 39,3 %. Plná 50-litrová nádrž benzínu tak vyjde medziročne viac o 27 eur. V prípade nafty liter vychádza na 1,916 eura, čo je oproti vlaňajšku viac o 55,3 %. Za 50-litrovú nádrž nafty tak zaplatia Slováci o 34,1 eura viac ako minulý rok.Analytička zároveň podotkla, že hoci Slovensko už zopár mesiacov bojuje s rekordne vysokými úrovňami inflácie, tržby obchodníkom rastú. Maloobchodné tržby totiž počas prvých piatich mesiacov tohto roka zaznamenali medziročný nárast o zhruba 13 %. Po pandémii, respektíve po uvoľnení opatrení, sa dominantnými stali opäť fyzické prevádzky obchodov.Práve vyššia spotreba slovenských domácností podľa Sadovskej dokázala počas prvého kvartálu 2022 potiahnuť celkový ekonomický rast v krajine. Odhaduje, že aj v najbližšom období podporí oslabenú ekonomiku práve spotreba obyvateľov.predpokladá analytička. Počas tohtoročných prázdnin tak podľa nej väčšina slovenských domácností využije aktuálne uvoľnenie a typicky letné tovary, služby či dovolenky si dopraje vo väčšej miere, ako počas predchádzajúcich dvoch letných sezón.