ANALÝZA TÝŽDŇA:Tradičné banky v Európe konkurenciu fintechu zvládajú

Bratislava 3. novembra (TASR) - Tradičné banky v Európe konkurenciu "fintechu" zvládajú a stále majú klientom čo ponúknuť. Obavy z konca "kamenných" bánk sa zatiaľ nepotvrdili. Práve, naopak, tradičné banky zlepšujú svoje výsledky a zažívajú renesanciu. Vyplýva to z analýzy brokera APME FX.



Z analýzy vyplýva, že štandardné bankové domy sa v ére fintech nestratili. Jednak ťažia zo svojej stáročnej histórie, počas ktorej si už vybudovali stabilné zázemie. Jednak ukazujú, že sú schopné výraznú časť "fintechových vychytávok" prijímať a zaraďovať do svojich ponúk. Banky a fintechy tak do značnej miery žijú v akejsi symbióze, ktorá je výhodná pre obidve strany.



"S rozmachom informačných technológií, ktoré rýchlo prenikli takisto aj do finančného sveta, sa zdalo, že bankám starého typu odzvonilo. Pandémia nového koronavírusu tento dojem ešte podporila. V kombinácii s politikou lacných peňazí to boli fintechové spoločnosti, ktoré získavali svojimi on-line službami náskok pred peňažnými ústavmi," povedal Peter Svoreň, výkonný riaditeľ APME FX.



Dáta za posledný rok však podľa neho ukazujú, že by bolo predčasné veľké európske banky odpísať. "S tým, ako odznieva pandémia, sa situácia začala otáčať a s prepuknutím energetickej krízy a vojny na Ukrajine sa zdá, že klasické 'kamenné' banky zažívajú akúsi renesanciu. Mnohým z nich sa totiž v minulom roku darilo výrazne zvýšiť svoj zisk a priblížiť sa tak trendu spred pandémie," povedal.



Naopak, spoločnosti založené výlučne na fintech museli podľa analýzy "dať preč nohu z plynu". Lacné peniaze postupne zdražujú, a tak sa pre mnohých sporiteľov stávajú príťažlivými štandardné peňažné ústavy, ktoré začali zvyšovať úrokové sadzby na sporiacich a termínovaných účtoch. Pre konzervatívneho klienta, ktorý sa obáva budúceho vývoja, je to stále efektívny a vyhľadávaný produkt.



Fintech podľa analýzy, navyše, v posledných týždňoch čelí istej kríze dôvery. Súvisí to s prepadom hodnoty kryptomien, ktoré z rekordných výšok klesli o vyše 70 %. Pády kurzov virtuálnych platidiel, ale aj pády kryptomenových búrz, kde sa s kryptomenami obchoduje, silno odkopávajú dôveru aj vo fintechy.



Európske banky však podľa analytikov APME FX čaká skôr či neskôr konsolidácia. Indikujú to viaceré parametre, v ktorých európske bankové domy zaostávajú za americkou konkurenciou, napríklad vysoké náklady a nízka, 1,5-percentá návratnosť vlastného kapitálu.



V SR finančný sektor podľa Národnej banky Slovenska (NBS) napriek prudkým zmenám zostáva stabilný. Zo správy o finančnej stabilite, ktorú tento týždeň predstavili zástupcovia NBS, vyplýva, že medzi najzávažnejšie oblasti, ktoré ovplyvňujú finančnú stabilitu na Slovensku, patrí zhoršenie finančnej situácie časti podnikov a domácností, zastavenie trendu nadmerného rastu úverov na bývanie a zadlžovania domácností, ale aj otázka likvidity bánk a ceny financovania bánk. Ústrednou témou je inflácia a s ňou spojený rast úrokových sadzieb.



Fintech vo všeobecnosti reprezentuje oblasť technologických inovácií aplikovaných v praxi vo vzťahu k poskytovaniu rôznorodých finančných služieb, ako sú napríklad platobné služby, bankovníctvo, investičné služby alebo poisťovníctvo.