ANALÝZA TÝŽDŇA:Trendom bude zvyšovanie udržateľnosti budov

Bratislava 7. novembra (TASR) – Trendom vo všetkých realitných sektoroch bude naďalej znižovanie prevádzkových nákladov a zvyšovanie trvalej udržateľnosti budov. Zhodli sa na tom viacerí odborníci pre realitný trh strednej a východnej Európy (CEE), ich názory tlmočila poradenská spoločnosť Colliers International.



"Technológie budú mať vplyv na naše budovy a bude väčšie zameranie na kvalitu," myslí si Martin Baláž zo spoločnosti Prologis Slovakia. Ako ho doplnil Paul Deverell z Future 2, implementácia technológií v budovách môže priniesť udržateľnosť a aj úspory nákladov.



Odborníci vyzdvihli, že napriek voliteľnosti certifikácií zelených budov sa na slovenskom trhu stávajú štandardom. Keďže mladšia generácia si uvedomuje dosahy klimatických zmien, predpokladajú, že dopyt po zelených inováciách aj na realitnom trhu bude rásť. Architekti však často narážajú na obmedzenia zo strany platnej legislatívy.



Čo sa týka vývoja realitného trhu, experti pripomenuli nárast dopytu po skladoch pre odvetvie e-commerce. "V budúcnosti by e-commerce mohol konkurovať automobilovému priemyslu. V Európe tento sektor v budúcnosti prinesie zhruba dva až štyri milióny štvorcových metrov skladových priestorov," odhadol Baláž.



Odborníci sa zhodli, že na plné využitie potenciálu Slovenska je nevyhnutné prehodnotiť reštriktívne opatrenia zo strany úradov, legislatívy a územného plánu, ktoré napríklad bránia developerom budovať sklady so svetlou výškou nad 15 metrov. Problematická je tiež dĺžka schvaľovacích konaní. "Slovensko má veľkú konkurenčnú výhodu v dostupnosti pozemkov pre rozvoj veľkých logistických a priemyselných parkov a má potenciál prilákať silných zmluvných investorov a spoločnosti," zdôraznil Baláž.



Experti zároveň očakávajú v tomto roku medziročný pokles objemu investícií do regiónu CEE o 20 až 30 %. "V 3. kvartáli sme zaznamenali medziročný prepad o 12 %. Prognóza do konca roka počíta s nárastom tohto rozdielu v dôsledku pandémie nového koronavírusu," vysvetlil regionálny riaditeľ prieskumu Colliers International Kevin Turpin s tým, že v roku 2021 už očakáva oživenie ekonomík krajín tohto regiónu.



Ako okomentoval riaditeľ spoločnosti Richard Urvay, vysoko nasýtený maloobchodný sektor na Slovensku bol v porovnaní s ostatnými zasiahnutý najsilnejšie, nasledovaný kancelárskym sektorom. "Pozitívnejšia situácia je v priemyselnom a logistickom sektore, kde vidíme určitú kompresiu potenciálnych výnosov. Avšak skutočný dosah koronakrízy na trh s komerčnými nehnuteľnosťami uvidíme v 1. štvrťroku 2021," uzavrel.