ANALÝZA TÝŽDŇA:Záujem domácností o obnoviteľné zdroje energie narástol

Bratislava 15. apríla (TASR) - Záujem o inštaláciu obnoviteľných zdrojov energií (OZE) výrazne narástol. Napríklad Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) k aprílu v programe Zelená domácnostiam eviduje 8015 vyplnených žiadostí o poukážku, ktoré zatiaľ neboli aktivované. Viac než dvojnásobný predaj tepelných čerpadiel oproti minulosti eviduje Slovenský zväz pre chladiarenskú a klimatizačnú techniku (SZ CHKT).



"Z projektu Zelená domácnostiam bolo od roku 2015 doteraz z európskych zdrojov podporených vyše 47.000 inštalácií zariadení celkovou sumou presahujúcou 100 miliónov eur," priblížila hovorkyňa SIEA Zuzana Valentová. Z celkového počtu 8015 zaregistrovaných žiadostí v apríli tohto roka evidovala SIEA 3648 žiadostí na fotovoltické panely, 3170 na tepelné čerpadlá, 854 na slnečné kolektory a 343 na kotle na biomasu.



Záujem o OZE je podľa riaditeľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Jána Karabu dlhodobo vysoký a výrazne vzrástol najmä po vypuknutí vojny na Ukrajine. Okrem ekológie sú podľa Karabu spotrebitelia čoraz viac motivovaní najmä ekonomicky, znižovaním účtov za elektrinu.



Predseda SZ CHKT Vladimír Orovnický potvrdil, že predaj tepelných čerpadiel sa v porovnaní s minulým rokom viac než zdvojnásobil. "Minulý rok sa predalo 4700 kusov tepelných čerpadiel, tento rok to však už bolo približne 11.500 kusov. Treba však podotknúť, že i keď sa jedná o percentuálne vysoký nárast predaja, v absolútnej hodnote oproti iným krajinám sa vôbec nejedná o vysoké čísla. Napríklad v Čechách sa predalo približne 60.000 a vo Fínsku 190.000 kusov," dodal Orovnický.



Karaba upozornil, že nárast záujmu o OZE nesprevádza úmerný rast kvalifikovanej sily. "V prípade, že bude podobný trend pokračovať, budú sa dodacie lehoty predlžovať, respektíve sa budú objavovať prípady málo kvalitných realizácií," konštatoval Karaba. V zhode s predsedom SZ CHKT však potvrdil, že dodacie termíny do troch mesiacov nemajú problém realizovať.



S dostatkom materiálu bol podľa Karabu zo začiatku energetickej krízy problém, keďže dopyt vzrástol celosvetovo, trh sa však postupne prispôsobil. Tento trend podrobnejšie eviduje aj Orovnický, podľa ktorého európski výrobcovia intenzívne rozširujú výrobu. "Na Slovensku máme 11 výrobcov tepelných čerpadiel, z toho tri medzinárodné firmy ohlásili investície za vyše 200 miliónov eur do nových výrobných závodov či ich rozšírenia. Na Slovensku budeme po investíciách vyrábať vyše 500.000 kusov tepelných čerpadiel do roka a tento segment vytvorí približne 2500 nových pracovných miest. Týmto sa tepelné čerpadlá stanu aj silným exportným artiklom zo Slovenska," uzavrel Orovnický.



Záujem o OZE medzi slovenskými domácnosťami a firmami by nemal upadať ani v nasledujúcich rokoch. Štúdia Energetické profily slovenských domácností 2023 od Inštitútu 2050 uvádza, že desať percent domácností zvažuje využitie dotácie na inštaláciu solárnych panelov, sedem percent na zateplenie domu a päť percent na tepelné čerpadlá. V prepočte to znamená približne 150.000 žiadateľov o dotáciu na solárne panely, 130.000 žiadateľov o dotáciu na zateplenie a 75.000 na tepelné čerpadlá.