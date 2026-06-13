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ANALÝZA TÝŽDŇA:Zväzy vítajú odporúčania EK v rámci Európskeho semestra
EK 3. júna 2026 zverejnila balík Spring Semester Package, ktorý stanovuje ekonomické a sociálne odporúčania pre členské štáty EÚ.
Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - Zamestnávateľské zväzy na Slovensku vnímajú v zásade pozitívne odporúčania balíčka Spring Semester Package, ktorý bol zverejnený Európskou komisiou (EK) 3. júna. Uviedli to pre TASR oslovené podnikateľské organizácie.
„Balík jednoznačne vítame, keďže jeho deklarovaným cieľom je posilnenie konkurencieschopnosti európskej ekonomiky. Považujeme za potrebné zdôrazniť, že ide o odporúčania EK, ktorých implementácia na národnej úrovni nie je automaticky garantovaná,“ uviedla hovorkyňa Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR Miriam Filová.
Zdôraznila, že ich prijatie a konkrétne premietnutie do legislatívy závisí od rozhodnutí jednotlivých členských štátov a ich politických priorít. Nezosúladená či oneskorená implementácia v jednotlivých krajinách môže viesť k nerovnomernému podnikateľskému prostrediu a prehĺbeniu konkurencieschopných rozdielov. „Pre podnikateľský sektor je preto kľúčové, aby sa odporúčania v čo najväčšej miere a čo najrýchlejšie pretavili do konkrétnych krokov aj na národných úrovniach,“ podčiarkla.
Republiková únia zamestnávateľov podľa jej generálneho sekretára Martina Hoštáka víta, že EK v rámci Európskeho semestra opätovne upozorňuje na kľúčové slabiny slovenskej ekonomiky. Slovensko podľa RÚZ dlhodobo potrebuje zlepšiť podnikateľské prostredie, zvýšiť investície do výskumu, inovácií a zručností a odstrániť prekážky, ktoré brzdia konkurencieschopnosť firiem.
„Z pohľadu zamestnávateľov je dôležité, aby sa odporúčania EK nepremenili na ďalšiu vrstvu regulácie, ale na konkrétne reformy podporujúce rast produktivity, investície a tvorbu pracovných miest,“ zdôraznil Hošták s tým, že Slovensko zároveň čelí vážnym demografickým problémom a nedostatku pracovnej sily.
Klub 500 podľa jeho výkonného riaditeľa Tibora Gregora považuje za pozitívne, že EK vo svojej správe otvorene pomenúva viaceré problémy, na ktoré slovenskí podnikatelia upozorňujú už dlhé roky. „Komisia správne konštatuje, že konkurencieschopnosť Slovenska sa oslabuje, produktivita rastie pomaly, prílev zahraničných investícií klesá a podnikateľské prostredie sa zhoršuje. Rovnako správne upozorňuje na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce, rastúcu zložitosť daňového systému, negatívny vplyv transakčnej dane, nedostatočné investície do výskumu a vývoja, pretrvávajúcu administratívnu záťaž, časté legislatívne zmeny a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily,“ uviedol Gregor.
„Za mimoriadne dôležité považujeme aj to, že EK konštatuje, že slovenský priemysel čelí vysokým cenám energií, ktoré oslabujú jeho konkurencieschopnosť. Komisia zároveň priznáva, že priemyselné ceny elektriny na Slovensku zostávajú nad priemerom EÚ, a že významným problémom zostáva systém tvorby cien elektriny, v ktorom cenu stále ovplyvňuje drahý zemný plyn. Rovnako sa stotožňujeme s konštatovaním Komisie, že Slovensko potrebuje viac investícií do výskumu, vývoja a inovácií,“ povedal.
„Odporúčania EK reagujú na mnohé problémy, na ktoré slovenský priemysel upozorňuje už roky. Potvrdzujú, že Slovensko potrebuje urýchlene pristúpiť k opatreniam, ktoré vytvoria podmienky pre vyšší ekonomický rast,“ doplnil Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy.
Medzi najdôležitejšie z nich patrí podľa Lasza zlepšenie podnikateľského prostredia, vyššia podpora investícií do výskumu a inovácií, dostupné a konkurencieschopné ceny energií pre priemysel či riešenie rastúceho nedostatku kvalifikovaných pracovníkov.
EK 3. júna 2026 zverejnila balík Spring Semester Package, ktorý stanovuje ekonomické a sociálne odporúčania pre členské štáty EÚ. Jeho hlavným cieľom je posilniť konkurencieschopnosť európskej ekonomiky, zvýšiť jej odolnosť a podporiť dlhodobý udržateľný rast. Opatrenia sú súčasťou Európskeho semestra, v rámci ktorého Komisia pravidelne hodnotí hospodársky a sociálny vývoj v členských štátoch a vydáva odporúčania pre národné politiky.
„Balík jednoznačne vítame, keďže jeho deklarovaným cieľom je posilnenie konkurencieschopnosti európskej ekonomiky. Považujeme za potrebné zdôrazniť, že ide o odporúčania EK, ktorých implementácia na národnej úrovni nie je automaticky garantovaná,“ uviedla hovorkyňa Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR Miriam Filová.
Zdôraznila, že ich prijatie a konkrétne premietnutie do legislatívy závisí od rozhodnutí jednotlivých členských štátov a ich politických priorít. Nezosúladená či oneskorená implementácia v jednotlivých krajinách môže viesť k nerovnomernému podnikateľskému prostrediu a prehĺbeniu konkurencieschopných rozdielov. „Pre podnikateľský sektor je preto kľúčové, aby sa odporúčania v čo najväčšej miere a čo najrýchlejšie pretavili do konkrétnych krokov aj na národných úrovniach,“ podčiarkla.
Republiková únia zamestnávateľov podľa jej generálneho sekretára Martina Hoštáka víta, že EK v rámci Európskeho semestra opätovne upozorňuje na kľúčové slabiny slovenskej ekonomiky. Slovensko podľa RÚZ dlhodobo potrebuje zlepšiť podnikateľské prostredie, zvýšiť investície do výskumu, inovácií a zručností a odstrániť prekážky, ktoré brzdia konkurencieschopnosť firiem.
„Z pohľadu zamestnávateľov je dôležité, aby sa odporúčania EK nepremenili na ďalšiu vrstvu regulácie, ale na konkrétne reformy podporujúce rast produktivity, investície a tvorbu pracovných miest,“ zdôraznil Hošták s tým, že Slovensko zároveň čelí vážnym demografickým problémom a nedostatku pracovnej sily.
Klub 500 podľa jeho výkonného riaditeľa Tibora Gregora považuje za pozitívne, že EK vo svojej správe otvorene pomenúva viaceré problémy, na ktoré slovenskí podnikatelia upozorňujú už dlhé roky. „Komisia správne konštatuje, že konkurencieschopnosť Slovenska sa oslabuje, produktivita rastie pomaly, prílev zahraničných investícií klesá a podnikateľské prostredie sa zhoršuje. Rovnako správne upozorňuje na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce, rastúcu zložitosť daňového systému, negatívny vplyv transakčnej dane, nedostatočné investície do výskumu a vývoja, pretrvávajúcu administratívnu záťaž, časté legislatívne zmeny a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily,“ uviedol Gregor.
„Za mimoriadne dôležité považujeme aj to, že EK konštatuje, že slovenský priemysel čelí vysokým cenám energií, ktoré oslabujú jeho konkurencieschopnosť. Komisia zároveň priznáva, že priemyselné ceny elektriny na Slovensku zostávajú nad priemerom EÚ, a že významným problémom zostáva systém tvorby cien elektriny, v ktorom cenu stále ovplyvňuje drahý zemný plyn. Rovnako sa stotožňujeme s konštatovaním Komisie, že Slovensko potrebuje viac investícií do výskumu, vývoja a inovácií,“ povedal.
„Odporúčania EK reagujú na mnohé problémy, na ktoré slovenský priemysel upozorňuje už roky. Potvrdzujú, že Slovensko potrebuje urýchlene pristúpiť k opatreniam, ktoré vytvoria podmienky pre vyšší ekonomický rast,“ doplnil Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy.
Medzi najdôležitejšie z nich patrí podľa Lasza zlepšenie podnikateľského prostredia, vyššia podpora investícií do výskumu a inovácií, dostupné a konkurencieschopné ceny energií pre priemysel či riešenie rastúceho nedostatku kvalifikovaných pracovníkov.
EK 3. júna 2026 zverejnila balík Spring Semester Package, ktorý stanovuje ekonomické a sociálne odporúčania pre členské štáty EÚ. Jeho hlavným cieľom je posilniť konkurencieschopnosť európskej ekonomiky, zvýšiť jej odolnosť a podporiť dlhodobý udržateľný rast. Opatrenia sú súčasťou Európskeho semestra, v rámci ktorého Komisia pravidelne hodnotí hospodársky a sociálny vývoj v členských štátoch a vydáva odporúčania pre národné politiky.