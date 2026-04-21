< sekcia Ekonomika
Analýza: Uprednostňujú firmy skôr prax alebo prospech u absolventa?
Podľa analýzy dát firmy v roku 2025 zverejnili 72.100 pracovných ponúk vhodných pre absolventov, čo predstavovalo 29 % všetkých inzerátov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. apríla (TASR) - Zamestnávatelia na Slovensku kladú pri absolventoch vysokých škôl čoraz väčší dôraz na praktické skúsenosti a schopnosť pracovať s novými technológiami vrátane umelej inteligencie. Tri štvrtiny firiem v technických a administratívnych sektoroch v súčasnosti uprednostní kandidáta s minimálne jednoročnou praxou v odbore pred uchádzačom s lepším prospechom, ale bez skúseností. Upozorňuje na to personálna riaditeľka spoločnosti PPA CONTROLL Martina Fandelová.
„V praxi vidíme, že absolventi bez skúseností sa uplatňujú výrazne ťažšie. Firmy si nemôžu dovoliť dlhé zaúčanie, preto rastie význam stáží a projektovej práce. Absolventi, ktorí sa zaujímajú, skúšajú a zbierajú skúsenosti už počas štúdia, majú výrazne lepšiu štartovaciu pozíciu,“ priblížila Fandelová.
Podľa analýzy dát portálu Profesia.sk firmy v roku 2025 zverejnili 72.100 pracovných ponúk vhodných pre absolventov, čo predstavovalo 29 % všetkých inzerátov. Ešte v roku 2019 pritom tvorili ponuky pre absolventov 36 % inzerátov. Zároveň sa zvýšila požiadavka na prax - kým v roku 2019 ju zamestnávatelia vyžadovali v 39 % absolventských ponúk, v roku 2026 už približne v polovici.
Na dostupnosť juniorských pozícií má podľa Fandelovej vplyv aj technologický vývoj. Automatizácia a umelá inteligencia postupne preberajú jednoduchšie a rutinné úlohy, ktoré boli v minulosti typickým štartom pre absolventov.
„V praxi vidíme, že absolventi bez skúseností sa uplatňujú výrazne ťažšie. Firmy si nemôžu dovoliť dlhé zaúčanie, preto rastie význam stáží a projektovej práce. Absolventi, ktorí sa zaujímajú, skúšajú a zbierajú skúsenosti už počas štúdia, majú výrazne lepšiu štartovaciu pozíciu,“ priblížila Fandelová.
Podľa analýzy dát portálu Profesia.sk firmy v roku 2025 zverejnili 72.100 pracovných ponúk vhodných pre absolventov, čo predstavovalo 29 % všetkých inzerátov. Ešte v roku 2019 pritom tvorili ponuky pre absolventov 36 % inzerátov. Zároveň sa zvýšila požiadavka na prax - kým v roku 2019 ju zamestnávatelia vyžadovali v 39 % absolventských ponúk, v roku 2026 už približne v polovici.
Na dostupnosť juniorských pozícií má podľa Fandelovej vplyv aj technologický vývoj. Automatizácia a umelá inteligencia postupne preberajú jednoduchšie a rutinné úlohy, ktoré boli v minulosti typickým štartom pre absolventov.