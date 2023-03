Analýza: Úročenie hypoték bude ešte rásť

Bratislava 19. marca (TASR) - Prenos zvýšenia sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) do úročenia úverov je oneskorený, ich aktuálne úroky tak ešte naplno nezohľadňujú predchádzajúce sprísnenia menovej politiky. Banka pritom tento týždeň opäť zvýšila svoje sadzby a očakáva sa, že nejde o poslednú zmenu v tomto roku. Znamená to, že úročenie hypoték bude rásť aj počas ďalších mesiacov, upozornil finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.



Pripomenul, že v januári tohto roka priemerná sadzba nových hypoték na Slovensku dosiahla 3,75 % a oproti decembru vzrástla o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.). Ak nepríde zásadný pozitívny impulz v podobe poklesu jadrovej inflácie niekoľko mesiacov po sebe, ECB podľa Búlika zdvihne v tomto roku sadzby pravdepodobne celkovo o 1,5 p. b. "Aktuálny vývoj smeruje k tomu, že Slováci si budú na bývanie koncom roka požičiavať s priemerným úrokom 5 % a ak sa na vývoji nič nezmení, v budúcom roku sa sadzby posunú smerom k 6 %," predpokladá analytik.



Kto teda v súčasnosti potrebuje bývať, nemá podľa neho dôvod čakať na lepšie podmienky pri hypotéke, keďže tie najbližší rok až dva nenastanú. "Ľuďom odporúčam nechať si hypotéku schváliť čím skôr a následne využiť obdobie 6 až 12 mesiacov, ktoré niektoré banky poskytujú pre nájdenie nehnuteľnosti. Týmto prístupom majú ľudia šancu nájsť vhodnú nehnuteľnosť a pokúsiť sa vyjednať čo najlepšiu cenu, a zároveň majú istotu, že budú čerpať úver s pôvodnou sadzbou," vysvetlil odborník.



Zároveň upozornil, že úročenie vkladov sa napriek viacnásobnému zvýšeniu sadzby ECB za posledný rok príliš nezvýšilo. Rozdiel medzi úrokom na sporiacich účtoch či termínovaných vkladoch a sadzbami na medzibankovom trhu tak zostáva vysoký. "Pre banky rozhodne dáva zmysel, aby začali vklady opäť vo väčšej miere využívať ako zdroj pre poskytovanie hypoték a ďalších úverov. Tým pádom by úrokové sadzby z vkladov mali ísť jednoznačne nahor," očakáva Búlik.



Zvýšenie sadzieb ECB bude naďalej tlmiť ekonomickú aktivitu v celej eurozóne, a teda aj na Slovensku, predpokladá makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš. Pohyb úrokových sadzieb smerom nahor tlmí dopyt po tovaroch a službách zo strany spotrebiteľov, čo bude mať negatívny dopad na celkový výsledok hospodárstva.



"Na druhej strane, rast ekonomiky podporia investície a európske peniaze z Plánu obnovy a odolnosti. Máme za to, že slovenská ekonomika bude rásť v tomto roku o 1,5 %, čo je nad úrovňou rastu, ktorý ECB predikuje pre celú eurozónu (1 %)," dodal analytik.