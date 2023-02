ANALÝZA: Úroky z vkladov sú v SR nízke, je priestor na ich zvyšovanie

Bratislava 11. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) od júla minulého roka zvýšila úrokové sadzby už o 3 percentuálne body (p. b.) a očakáva sa ich ďalší rast. V reakcii na tento trend sa na Slovensku pomerne rýchlo zvyšovali sadzby úverov, predovšetkým hypoték. Úroky z vkladov však zostávajú nízke, konštatuje Národná banka Slovenska (NBS) vo svojej nedávnej správe o finančnej stabilite.



Centrálna banka však zároveň predpokladá, že v prostredí rastúcej ceny dlhodobých zdrojov a rastúcich úrokových marží by mohli niektoré banky v dôsledku konkurenčného tlaku pristúpiť k snahe zvýšiť objem vkladov prostredníctvom zvýšenia úrokovej sadzby.



"Vzhľadom na úroveň centrálnych sadzieb ECB a očakávané ďalšie zvyšovanie sú na trhu jednoznačne vytvorené podmienky pre rast úrokov vkladov v bankách, ktorý však zatiaľ nevidíme," uviedol pre TASR finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. V súčasnosti je podľa neho priemerný úrok termínovaných vkladov 0,4 %, pri vyššie úročených produktoch ide vždy o kombinované produkty s rôznymi podmienkami.



Slováci vlani prvýkrát za dlhé obdobie vklady v bankách znižovali. Kým v poslednej dekáde úspory každý mesiac rástli, v roku 2022 klesli v priemere o 0,7 %, pripomenul Búlik. Časť obyvateľov musela v minulom roku siahať po úsporách kvôli rastu cien a celkovo na Slovensku reálne príjmy klesli, nebolo tak z čoho tvoriť nové úspory.



"Tento vývoj bude v najbližších mesiacoch pokračovať, keďže inflácia bude klesať iba pomaly a ekonomika bude rásť iba minimálne, navyše je tu neustále neistota z ďalšieho politického vývoja aj vývoja cien energií. V takomto prostredí budú musieť banky o vklady obyvateľstva viac bojovať a začať postupne zvyšovať aj úročenie vkladov, ktoré sa stále drží príliš blízko nuly," predpokladá analytik.



Aktuálne prostredie rastúcich úrokových sadzieb zmierňuje tlak na úrokové marže bánk, čím prispieva k ich lepšej ziskovosti, upozornila NBS. "Úrokové sadzby pri úveroch, najmä pri hypotékach, začali pomerne rýchlo rásť, zatiaľ čo úrokové sadzby na vkladoch zostali nízke," uviedla vo svojej správe o finančnej stabilite.



Potvrdzuje to aj finančný analytik. Banky podľa neho zatiaľ nepristúpili k rastu úrokov pri vkladoch, keďže mali zabezpečené staršie pôžičky s pôvodnými, nízkymi sadzbami a dokázali výrazne získavať na rozdiele voči úrokom pri hypotékach a podnikateľských úveroch.



"Aj preto dosiahol bankový sektor v roku 2022 rekordný zisk 829 miliónov eur, čo je o 103 miliónov viac oproti roku 2021 a vôbec najlepší výsledok od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993," vyčíslil. Táto situácia sa však podľa neho už mení, keďže ceny peňazí na medzibankovom trhu rastú a zároveň sa prudko znižuje objem nových hypoték, a tým aj takzvaný zisk z objemu.



"Predpokladám, že v tomto roku by sme mali vidieť rast úročenia aj na bežných sporiacich a termínovaných vkladoch. Som však skeptický, či sa priemerný úrok priblíži k hranici 1 %," dodal Búlik.