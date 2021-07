Analýza: V 1.kvartáli 2021 zaniklo medziročne o tretinu menej živností

Bratislava 26. júla (TASR) - V prvých troch mesiacoch tohto roka zrušilo svoje podnikanie medziročne o tretinu menej fyzických osôb. Kým v prvom kvartáli 2021 zaniklo 10.123 subjektov, zväčša živnostníkov, v roku 2020 to bolo až 13.434. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet.



"Minulý rok bol z hľadiska počtu nových oprávnení na podnikanie veľmi priaznivý, keď rozdiel medzi založenými a zaniknutými predstavoval 16.920 subjektov. Išlo o tretie najvyššie číslo od roku 2015. Začiatok tohto roka naznačuje, že pozitívny trend pokračuje aj naďalej," uviedla Petra Štěpánová, analytička Dun & Bradstreet.



Dovedna totiž za prvé tri mesiace tohto roka zaniklo cez 10.000 subjektov nezapísaných v obchodnom registri, avšak vzniklo až 17.507 nových, čo je napríklad o 2000 subjektov viac ako v rovnakom období roka 2020.



Najviac oprávnení na podnikanie zaniklo v Prešovskom kraji (1715), Žilinskom kraji (1438) a Nitrianskom kraji (1412). Najmenej zas v Trenčianskom kraji (957).



Podľa oblastí pôsobenia jednotlivých fyzických osôb najviac podnikateľov vlani ukončilo činnosť v oblasti zemných prác (1057) a stavebných kompletizačných a dokončovacích prác (958). Trojicu uzatvorila oblasť technických testovaní a analýzy (774).



"Rokmi sledujeme, že práve úvod roka sa vyznačuje masívnejším rušením podnikania fyzických osôb. Inak tomu nebolo ani tentoraz, najviac zrušených oprávnení na podnikanie bolo v januári tohto roka (3923)," spresnila Štěpánová.



Podľa databázy Dun & Bradstreet v prvom kvartáli tohto roka bolo v SR registrovaných 481.584 podnikateľov - fyzických osôb, z čoho aktívne vykonáva svoju činnosť 356.903. Medzi podnikateľov – fyzické osoby - sa radia živnostníci, podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri, osoby so slobodným povolaním, samostatne hospodáriaci roľníci či zahraničné osoby s bydliskom mimo územia Slovenska.