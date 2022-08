V 2. štvrťroku rástli ceny nehnuteľností najmä v lacnejších regiónoch

Bratislava 2. augusta (TASR) – Medzištvrťročný rast ponukových cien nehnuteľností na bývanie v druhom štvrťroku 2022 mierne spomalil na 6,4 %. Ceny bytov a rodinných domov rástli približne v rovnakej miere. Najrýchlejší rast je možné pozorovať v Žilinskom, Banskobystrickom a Trnavskom kraji. Drahšie kraje ako Bratislavský a Košický rastú pomalším tempom. Vyplýva to z komentára analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS).



Ponukové ceny nehnuteľností na bývanie v druhom štvrťroku 2022 vzrástli o 6,4 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Medziročný rast predstavuje 25,5 %. Priemerná cena rezidenčných nehnuteľností sa podľa analytikov nachádza na úrovni 2671 eur za štvorcový meter (m2), čo zodpovedá nárastu o 161 eur za m2 oproti prvému štvrťroku.



Priemerná cena bytov sa v druhom štvrťroku vyšplhala na úroveň 2947 eur za m2. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom ide o nárast 6,8 % a oproti rovnakému obdobiu v minulom roku je to 28,2 %. Medziročný rast jednotlivých typov bytov je približne podobný. Ceny päťizbových bytov v minulosti za ostatnými zaostávali, v druhom štvrťroku však výrazne medzikvartálne vzrástli. Analytici podotkli, že týchto bytov je v ponuke relatívne málo, pričom značnú časť v súčasnosti tvoria novostavby. Priemerná cena domov dosahuje 1987 eur za m2, medzi štvrťrokmi teda vzrástla o 6,1 % (medziročne 19 %).



V porovnaní s prvým štvrťrokom 2022 rástli ponukové ceny nehnuteľností na bývanie najrýchlejšie v Žilinskom kraji, konkrétne o 12,9 %. Medzi ďalšie rýchlo rastúce kraje patria Banskobystrický s 10,1 % a Trnavský s 9,3 %, v ktorých ceny výrazne rástli aj v predchádzajúcom kvartáli. Spomalenie tempa rastu pozorujú analytici v relatívne drahších krajoch – Bratislavskom a Košickom, kde ide o približne 5 %.



V Žilinskom kraji podľa analýzy prispieva k rastu cien najmä zvýšená koncentrácia ponuky v okrese Žilina, ktorý je najdrahším okresom kraja. Veľmi podobná situácia je Banskobystrickom kraji. V Trnavskom kraji je vývoj rôznorodejší.



Analytici zároveň priblížili, že prírastok nových úverov na nehnuteľnosti pokračoval aj v druhom štvrťroku. "Aktivita na realitnom trhu teda zatiaľ pretrváva aj napriek postupne sa zvyšujúcim úrokovým sadzbám. Priemerná poskytnutá úroková sadzba čisto nových úverov na nehnuteľnosti bola na začiatku roku na úrovni 0,98, pričom v máji poskočila na 1,75 a v júni sa už nachádza na hodnote 2,11," vyčíslili.



Predikcia makroekonomického vývoja podľa analytikov naznačuje, že pokles reálnych príjmov v spojení s rastom úrokových sadzieb by mali viesť k postupnému utlmovaniu aktivity na realitnom trhu. Určité indície k tomu poskytujú aj detailnejšie údaje o ponukách nehnuteľností. "V máji a najmä v júni evidujeme významne zvýšené množstvo inzerátov, ktoré sa v ponuke nachádzali už v predchádzajúcich mesiacoch. Samo o sebe to však nie je dostatočná evidencia a vývoj bude nutné naďalej pozorne sledovať," dodali.