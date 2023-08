Analýza: V 3.kvartáli zamestnanci čerpali 20 hodín dovolenky za mesiac

Bratislava 20. augusta (TASR) - Tretí štvrťrok (3Q) je obdobím, keď zamestnanci na Slovensku čerpajú najviac dovoleniek. Potvrdzujú to aj údaje Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP, ktorý realizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V rámci sledovaného obdobia 2020 až 2022 zamestnanci čerpali v 3Q priemerne až 20,51 hodiny dovolenky za mesiac, čo predstavuje takmer 40 % celoročného čerpania. Informovala o tom spracovateľská organizácia Trexima Bratislava, ktorá rezortné zisťovanie zabezpečuje.



Natália Cíbiková z úseku trhu práce a ľudských zdrojov Trexima Bratislava zdôraznila, že dáta sú spracovávané podľa sídla zamestnávateľa, nie podľa miesta trvalého bydliska zamestnanca. "V rámci referenčného obdobia (3Q, 2020 – 2022) čerpali zamestnanci na Slovensku priemerne 20,51 hodiny dovolenky mesačne. Najviac boli čerpané dovolenky zamestnancami v Košickom kraji, a to na úrovni v priemere 21,25 hodiny mesačne. Najmenej boli dovolenky čerpané zamestnancami v Prešovskom kraji, a to 19,79 hodiny mesačne," dodala.



Z pohľadu odvetví školské prázdniny a povinné čerpanie dovoleniek spôsobujú, že najvyššie čerpanie v rámci referenčného obdobia bolo v odvetví vzdelávanie, a to v priemere takmer 50 hodín mesačne. V pandemickom roku 2020 to bolo dokonca takmer 53 hodín mesačne na zamestnanca. Priemerné čerpanie za ostatné odvetvia bolo pritom na úrovni 18,9 hodiny mesačne.



"Tretí štvrťrok je výrazný v čerpaní dovoleniek aj v odvetviach verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie, v ktorom bolo vykázané nadpriemerné čerpanie na úrovni 26,76 hodiny mesačne a dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov - 26,10 hodiny mesačne," priblížila Cíbiková.



Sezónnosť však ovplyvňuje aj odvetvia s najnižším čerpaním dovoleniek. "Leto je silným dovolenkovým odvetvím a preto nie je prekvapením, že zamestnanci odvetvia ubytovacie a stravovacie služby v júli – septembri čerpali najmenej dovoleniek, a to na úrovni v priemere 11,77 hodiny mesačne," uviedla Cíbiková.



Ženy na Slovensku čerpali viac dovolenky ako muži. V rámci referenčného obdobia sa to potvrdilo v jednotlivých krajoch, odvetviach a aj pri medziročnom porovnaní.



"Pri skúmaní rozdielov v čerpaní dovoleniek mužov a žien v jednotlivých odvetviach možno vyhodnotiť, že po vzdelávaní (ktoré malo najvyššie čerpanie u oboch pohlaví) a dodávke elektriny, plynu a pary čerpali muži najviac dovolenky v odvetví zdravotníctvo a sociálna pomoc, a to konkrétne 21,94 hodiny mesačne. Ženy čerpali dovolenku najviac v odvetí verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie (28,11 hodiny mesačne)," uzavrela Cíbiková.