Analýza: V apríli počet konkurzov v SR klesol medzimesačne o vyše 40 %

Bratislava 3. mája (TASR) - V apríli tohto roku bolo na Slovensku vyhlásených 22 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a nebola povolená žiadna reštrukturalizácia. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov klesol o 43,59 % (z 39 na 22) a počet reštrukturalizácií (0) zostal nezmenený. V medziročnom porovnaní počet konkurzov klesol o 18,52 % (z 27 na 22) a počet reštrukturalizácií (0) takisto zostal nezmenený.



Vo štvrtom mesiaci tohto roka bolo zároveň zastavených päť konkurzných konaní pre nedostatok majetku (8 v apríli 2023) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 17 konkurzov (13 v apríli 2023). Zároveň sa začalo 35 nových konkurzných konaní (25 v apríli 2023).



Počas posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 340 konkurzov, čo je o 17,65 % viac ako od mája 2022 do apríla 2023 (289 konkurzov). Od mája 2023 do apríla 2024 bolo povolených 22 reštrukturalizácií, čo je o 37,50 % viac ako od mája 2022 do apríla 2023 (16 povolených reštrukturalizácií).



Od roku 2006 do konca apríla 2024 bolo na Slovensku vyhlásených 5269 konkurzov a bolo povolených 934 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.



Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v apríli 2024 bol jeden konkurz (4,55 %) vyhlásený na majetok fyzickej osoby podnikateľa a 21 konkurzov (95,45 %) bolo vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov - z nich 20 (95,24 %) boli spoločnosti s ručením obmedzeným a jedna (4,76 %) bola verejná obchodná spoločnosť.



V apríli 2024 až 47,62 % firiem v konkurze boli samozamestnávatelia a ďalších 23,81 % predstavovali spoločnosti s jedným až deviatimi zamestnancami.



Z hľadiska pôsobnosti súdov bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom (10) a Prešovskom kraji (3).



V apríli 2024 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii odborné vedecké a technické činnosti (4) a v priemysle (3), vo veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov (3) a v doprave a skladovaní (3).