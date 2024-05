Analýza: V apríli 2024 zbankrotovalo 854 občanov Slovenska

Bratislava 8. mája (TASR) - V apríli tohto roka zbankrotovalo na Slovensku 854 fyzických osôb. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 7,29 % a v medzimesačnom porovnaní to bolo o 49,04 % viac. Zbankrotoval aj 12-ročný tínedžer. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF).



"V apríli bol vyhlásený konkurz na majetok aj 107 ľudí s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, respektíve na virtuálnych adresách, čo predstavuje 12,75 % z ich celkového počtu. Zároveň sme zaznamenali 15 bankrotujúcich manželských párov a päť príbuzenských väzieb. Do Registra diskvalifikácií, kam sú zaradené osoby, ktorým bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer, v apríli pribudlo päť dlžníkov a z rovnakého dôvodu bolo zrušených aj päť oddlžení," priblížila Jana Marková, hlavná analytička CRIF.



Z 854 osobných bankrotov v minulom mesiaci bolo vyhlásených 839 konkurzov (98,24 %) a 15 dlžníci (1,76 %) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva 854 osobných bankrotov v apríli 2024 ich bolo 88 (10,30 %) vyhlásených na majetok fyzických osôb - podnikateľov a 766 (89,70 %) na majetok nepodnikateľov.



V apríli súdy zároveň zrušili 787 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 722 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 65 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.



Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca apríla bolo vyhlásených 80.338 osobných bankrotov.



Z osobných bankrotov vyhlásených v apríli 2024 ich pripadalo na mužov 522 a na ženy 332. Stále viac bankrotujú muži. V medziročnom porovnaní s aprílom 2023 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov klesol o 1,31 percentuálneho bodu (62,44 % v apríli 2023 vs. 61,12 % v apríli 2024). Pomer žien v apríli 2024 medziročne o 1,31 percentuálneho bodu vzrástol (37,56 % v apríli 2023 vs. 38,88 % v apríli 2024).



Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v apríli, malo 3,64 % dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v apríli 2023 ich bolo 3,22 %). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,71 % dlžníčok (v apríli 2023 ich bolo 2,01 %).



V apríli najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli tridsiatnici s podielom 31,99 % (v apríli 2023 to boli štyridsiatnici s podielom 29,58 %) a medzi ženami štyridsiatničky s podielom 31,02 % (v apríli 2023 to boli tridsiatničky s podielom 30,10 %). Zbankrotoval aj jeden 12-ročný tínedžer.



V štvrtom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom (161) a v Prešovskom kraji (138), najmenej v Trnavskom (72) a v Žilinskom kraji (87).



V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov medziročne klesol v troch krajoch - najviac v Trnavskom (o 28,71 %), následne v Bratislavskom (o 19,44 %) a v Trenčianskom (o 9 %). V ostatných krajoch počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Žilinskom kraji (o 38,98 %).