Analýza: V apríli medziročne vzrástol počet konkurzov

Bratislava 3. mája (TASR) - V apríli bolo na Slovensku vyhlásených 24 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a bolo povolených päť reštrukturalizácií. V porovnaní s marcom počet konkurzov vzrástol o viac ako štvrtinu a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 150 %. V medziročnom porovnaní s aprílom 2021 vzrástol počet vyhlásených konkurzov o 13 a počet povolených reštrukturalizácií o dve. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).



"Vývoj počtu vyhlásených konkurzov od začiatku roka potvrdzuje náš predpoklad o ich celkovom náraste v roku 2022. Neovplyvní to ani kolísavý vývoj počtu vyhlásených konkurzov v predchádzajúcich ani v nasledujúcich mesiacoch. Nárast cien stavebných materiálov, energií a mzdových nákladov sa už niekoľko mesiacov prejavuje v najvyššom počte vyhlásených konkurzov a povolených reštrukturalizácií v stavebníctve," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol v apríli vyhlásený konkurz, bola firma Energyco z Košického kraja. Zaoberala sa opravou strojov a zamestnávala 100 – 149 pracovníkov. V konkurze skončila aj Stredoeurópska vysoká škola v Skalici s 10 – 19 pracovníkmi. Medzi spoločnosťami s povolenou reštrukturalizáciou je najväčším zamestnávateľom stavebná firma Protron z Trenčianskeho kraja so 150 – 199zamestnancami.



"Zaujímavosťou sú tri spoločnosti, zaoberajúce sa alternatívnymi zdrojmi energie, ktoré majú v názve Bioplyn a sídlia na rovnakej adrese v Horovciach v Trenčianskom kraji. Výrobca elektriny Bioplyn Cetín, s. r. o., je v konkurze, rovnako ako veľkoobchod Bioplyn Horovce, s. r. o., a spoločnosť Bioplyn Ladzany, s. r. o., má povolenú reštrukturalizáciu," poznamenala Marková.



Najviac konkurzov súdy v apríli vyhlásili v priemysle a stavebníctve, a to rovnako po štyri. Dvom ďalším stavebným firmám súdy povolili reštrukturalizáciu. Podľa krajov súdy zhodne po päť konkurzov vyhlásili na firmy v Košickom, Trenčianskom a Trnavskom kraji.