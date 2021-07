Analýza: V slovenskom cestovnom ruchu je najviac firiem od roku 2017

Bratislava 29. júla (TASR) - Cestovný ruch už druhý rok prechádza pre pandémiu nového koronavírusu náročným obdobím spojeným s rekordným poklesom tržieb z dôvodu uzatvorenia či obmedzenia činnosti. Napriek tomu na Slovensku v tomto odvetví aktuálne podniká 1936 subjektov – fyzických aj právnických osôb. Počet cestovných agentúr, cestovných kancelárií a ostatných rezervačných a súvisiacich činností je tak najvyšší od roku 2017, keď ich bolo dovedna 1816. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet.



Aktuálne na našom trhu pôsobí 1153 spoločností a 783 osôb, ktoré vykonávajú podnikateľské aktivity v sektore cestovného ruchu. Aj napriek nepriaznivej situácii je však ich počet historicky najvyšší, pričom za prvých šesť mesiacov tohto roka zanikli štyri právnické osoby a 16 fyzických osôb – podnikateľov. „Len mierny pokles v počte subjektov je vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu až nadmieru pozitívny, je preto zrejmé, že koronakríza sa odrazila najmä na ich finančnej kondícii. Do istej miery im pomôže aj pomoc od štátu,“ zhodnotila analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.



Počet akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným, ktoré podnikajú v cestovnom ruchu, sa medzi rokmi 2017 až do súčasnosti zvýšil z 1096 na 1153. Kým však v predošlých rokoch v tomto sektore zanikalo viac firiem, zároveň ich viac aj vzniklo. Trend prírastku nových spoločností sa výrazne spomalil. „Na porovnanie, kým v roku 2019 vzniklo 87 nových právnických osôb v cestovnom ruchu, v prvom polroku 2021 len osem. Neočakávame pritom, že by sa situácia s novými subjektmi do konca roka výrazne zmenila, prírastky budú len mierne a určite nedobehnú tie z predošlých rokov, keď sa počet nových subjektov pohyboval v desiatkach,“ upozornila Štěpánová.



Podobná situácia je pri fyzických osobách – podnikateľoch podnikajúcich v cestovnom ruchu. Podľa údajov poradenskej spoločnosti ich je aktuálne na Slovensku 783. Tento rok zaniklo 16 subjektov a 17 nových zas vzniklo. V predošlých rokoch boli pritom počty vzniknutých i zrušených fyzických osôb v cestovnom ruchu násobne vyššie.