Analýza: V e-shopoch pribudlo vlani až 15 miliónov nových nakupujúcich

Bratislava 19. apríla (TASR) - Popri výraznej zmene preferencií v tovaroch pribudlo v roku 2020 v e-shopoch až 15 miliónov nových nakupujúcich v porovnaní s rokom 2019. Vyplýva to z najnovšej analýzy, ktorú predstavila najväčšia európska kuriérska spoločnosť DPDgroup.



Predtým na e-shopoch najobjednávanejší tovar - odevy, módne doplnky a obuv, predbehli podľa analýzy potraviny. Vzhľadom na lockdownové opatrenia si spotrebitelia zvykli na objednávanie produktov z potravinárskych reťazcov, ako aj na polotovary a hotové jedlá.



Nové inovatívne prístupy e-commerce predajcov sa stali základom pre úspech počas krízy. Na prvom mieste u zákazníkov e-shopov sú rýchlosť a presnosť doručenia tovarov, preto stále narastá počet tých, ktorí sú schopní doručiť tovar príjemcovi už na druhý deň po vytvorení objednávky.



Dôležitými pre zákazníkov sú aj ďalšie služby – doručenie zásielky bezkontaktne a tiež výber z viacerých možností prevzatia balíka. DPD Slovensko už počas prvej vlny pandémie prišlo s inováciou a uviedlo do praxe skôr, ako pôvodne plánovalo, novú službu doručovania zásielok na základe PIN kódu. Túto praktickú bezkontaktnú formu doručovania oceňujú majitelia e-shopov a predovšetkým príjemcovia balíkov.



"Zavedenie doručenia zásielky na základe PIN kódu prináša väčšiu bezpečnosť z pohľadu skrátenia kontaktu kuriéra a príjemcu pri preberaní zásielky či vyššej bezpečnosti osobných údajov príjemcov. Zvýšilo aj možnosti včasného doručenia," povedal Peter Pavuk, generálny riaditeľ kuriérskej spoločnosti DPD.



DPDgroup vo svojej analýze poukazuje na rozdiely medzi jednotlivými typmi nakupujúcich od mileniálov po seniorov, od zbehlých zákazníkov po nováčikov, ktoré by si mali majitelia e-shopov všímať a následne im prispôsobovať napríklad aj výber kuriérskej firmy. Zákazníkov súčasnosti veľmi zaujíma ekologický aspekt doručovania balíkov, čoraz viac vyhľadávajú ekologické výrobky či služby.



Kuriérska spoločnosť DPD SK je členom DPDgroup, najväčšej medzinárodnej siete na prepravu balíkov v Európe. Poskytuje široké portfólio služieb na Slovensku a v 230 krajinách sveta. Vlastníkom skupiny DPDgroup je spoločnosť GeoPost, holding francúzskej skupiny Le Groupe La Poste.