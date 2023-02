ANALÝZA: V januári počet konkurzov klesol oproti decembru o tretinu

Bratislava 4. februára (TASR) – V januári 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 23 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a nebola povolená žiadna reštrukturalizácia. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK).



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet vyhlásených konkurzov klesol o 32,35 % (z 34 na 23), počet reštrukturalizácií klesol z jednej na nulu. V medziročnom porovnaní v januári počet konkurzov vzrástol o 9,52 % (z 21 na 23) a počet reštrukturalizácii klesol z dvoch na nulu.



"Ani v januári nebolo vydané rozhodnutie o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácii. Stále tak platí skutočnosť, že od polovice júla minulého roka, keď nadobudli účinnosť ustanovenia zákona číslo 111 z roku 2022 o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiadna firma nevyužila tento legislatívny nástroj. Príčinou môže byť skutočnosť, že firmy nespĺňajú podmienky, a tak si radšej volia riešenie úpadku formou konkurzu alebo reštrukturalizácie," uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.



V prvom mesiaci tohto roka bolo zároveň zastavených sedem konkurzných konaní pre nedostatok majetku (päť v januári 2022) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 17 konkurzov (deväť v januári 2022). Zároveň sa začalo 19 nových konkurzných konaní (23 v januári 2022).



Počas posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 280 konkurzov, čo je o 2,56 % viac než v predchádzajúcom období (273 konkurzov). V období od februára 2022 do januára 2023 bolo povolených 24 reštrukturalizácií, rovnako ako v predchádzajúcom období.



Od roku 2006 do konca januára 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 4859 konkurzov a bolo povolených 908 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov. Právnické osoby – podnikatelia sa na počte vyhlásených konkurzov podieľali sto percentami



Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v januári 2023 bolo všetkých 23 konkurzov (100 %) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov, z toho 18 (78,26 %) bolo spoločností s ručením obmedzeným, tri (13,04 %) boli akciové spoločnosti a dve (8,70 %) boli verejné obchodné spoločnosti. Až 60 % predstavujú spoločnosti bez zamestnancov a 30 % zamestnávalo menej ako 10 pracovníkov. V konkurze skončilo najviac firiem v obchode, a z Bratislavského a Žilinského kraja



V januári 2023 bolo najviac, takmer 40 % konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov (9). Z hľadiska sídla spoločností, bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom (8), Žilinskom (5) a v Košickom kraji (5).



Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky.