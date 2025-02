Analýza: V januári zbankrotovalo 465 obyvateľov Slovenska

Bratislava 11. februára (TASR) - V januári zbankrotovalo na Slovensku 465 dlžníkov. Z celkového množstva osobných bankrotov bolo 425 vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov (91,4 %) a 40 na majetok podnikateľov (8,6 %). Formu konkurzu si zvolilo 450 občanov, čo je takmer 97 % z celkového počtu dlžníkov. Zvyšných 15 ľudí sa rozhodlo pre splátkový kalendár. Informovala o tom v utorok spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.



Takmer 63 % zastúpenie mali muži, ktorých bolo 292. Žien zbankrotovalo podľa januárových analytických dát spoločnosti 173. "Len štyri ženy a desať mužov malo vysokoškolské vzdelanie. Z analýzy tiež vyplýva, že dlhodobo najviac dlžníkov je v produktívnom veku. V prvom mesiaci tohto roka ich bolo najviac vo vekovom intervale od 40 rokov do 49 rokov. Platí to u oboch pohlaví - muži prekonali hranicu 30 % a ženy štyridsiatničky 31 %," vyčíslila spoločnosť.



Ľudia bez domova, s počtom 47 osôb, tvorili 10,4 % podiel z celkového množstva vyhlásených konkurzov. Medzi zbankrotovanými dlžníkmi bolo aj 11 manželských párov a desať ľudí s rodinnými väzbami, doplnila spoločnosť.



Najviac, až 122 dlžníkov, pochádzalo z Prešovského kraja, nasledoval Trnavský kraj s počtom 67 a Nitriansky kraj so 62 občanmi. Najmenej dlžníkov, len 29, pochádzalo na základe údajov spoločnosti zo Žilinského kraja. Rozdiel medzi štatisticky najhorším a najlepším krajom bol v januári 93 osôb. V minulom mesiaci zároveň súdy zrušili 669 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 620 zrušených pre nedostatok majetku a 49 po splnení konečného rozvrhu výťažku.



"Ku koncu januára a začiatkom februára sme zaznamenali výrazne nižší počet osobných bankrotov i firemných konkurzov. Podľa informácie z Centra právnej pomoci SR boli príčinou technické problémy pri exporte dát v štátnych elektronických systémoch. Z tohto dôvodu nemá zmysel porovnávať januárové dáta s uplynulým obdobím a vyvodzovať z toho analytické závery, lebo by to nie celkom presne odrážalo reálny stav," vysvetlila hlavná analytička CRIF Jana Marková.