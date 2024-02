Analýza: V januári zbankrotovalo 616 dlžníkov, o 37,5% viac než v 2023

Bratislava 5. februára (TASR) - V januári zbankrotovalo 616 občanov Slovenska. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 448 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 37,5 percenta. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií.



Z celkového počtu 616 bankrotov ich bolo 55 vyhlásených na majetok fyzických osôb - podnikateľov a 561 na majetok nepodnikateľov. Súdy zároveň zrušili 853 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 762 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 91 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.



V bankrotoch stále viacej prevažujú muži. V januári ich zbankrotovalo 407, pričom žien 209. Najviac bankrotov bolo vyhlásených v Bratislavskom (121) a v Prešovskom kraji (121), najmenej v Nitrianskom kraji (51).



Od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca januára bolo podľa podľa CRIF vyhlásených 78.053 osobných bankrotov.