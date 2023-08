Analýza: V júli bolo vyhlásených 16 konkurzov

Bratislava 7. augusta (TASR) - V júli 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 16 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené tri reštrukturalizácie. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK).



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, rovnako aj v medziročnom porovnaní s júlom 2022 počet konkurzov klesol o 15,79 % (z 19 na 16). V júni nebola povolená žiadna reštrukturalizácia, avšak medziročne počet reštrukturalizácií v júli 2023 vzrástol o 50 % (z dvoch na tri).



"Po raste a stagnácii počtu konkurzov v období marec až máj v nasledujúcich dvoch mesiacoch prišlo k ich poklesu, pričom v júli počet konkurzov klesol na najnižšiu úroveň v posledných 27 mesiacoch. Dlhodobo platí, že najčastejšie do konkurzu vstupujú podnikateľské subjekty z obchodu, v júli sa k tomuto odvetviu pridali aj ubytovacie a stravovacie služby. Zároveň stále platí skutočnosť, že doteraz nebolo vydané žiadne rozhodnutie o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácii," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



V siedmom mesiaci tohto roka bolo zároveň zastavených 5 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (9 v júli 2022) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 18 konkurzov (19 v júli 2022). Zároveň sa začalo 25 nových konkurzných konaní (41 v júli 2022).



Počas posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 286 konkurzov, čo je o 5,93 % viac než v predchádzajúcom období (270 konkurzov). V období od augusta 2022 do júla 2023 bolo povolených 14 reštrukturalizácií, čo je o 48,15 % menej než v období od augusta 2021 do júla 2022 (27 povolených reštrukturalizácií).



Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v júli 2023 bolo všetkých 16 konkurzov (100 %) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov – z toho 12 (75 %) boli spoločnosti s ručením obmedzeným, tri (18,75 %) boli akciové spoločnosti a jedna (6,25 %) verejná obchodná spoločnosť. Z troch (100 %) právnických osôb s povolenou reštrukturalizáciou boli dve (66,67 %) "eseročky" a jedna (33,33 %) bola "akciovka".



V júli 2023 bolo najviac konkurzov vyhlásených vo veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov (4), v ubytovacích a stravovacích službách (3) a v odborných vedeckých a technických činnostiach (2). Firmy s povolenou reštrukturalizáciou pôsobia v priemysle (1), stavebníctve (1) a v odvetví dopravy a skladovania (1).



Z hľadiska sídla spoločností, ktoré sa dostali do konkurzu, ich bolo najviac vyhlásených v Bratislavskom (3), Prešovskom (3), Trenčianskom (3) a v Trnavskom kraji (3). Dve spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou sídlia v Nitrianskom kraji a jedna v Banskobystrickom kraji.



Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, respektíve leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky.