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Analýza: V máji zbankrotovalo 22 podnikateľských subjektov
Dlžia vyše 3 milióny eur.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - V máji zbankrotovalo 22 podnikateľských subjektov, o jeden menej ako v apríli. V medziročnom porovnaní ide o viac než tretinový nárast, keďže v máji 2025 skrachovalo 16 firiem. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau. Podľa nej zbankrotovalo 19 eseročiek, jedno družstvo, jedno združenie a jeden živnostník. Na daniach a odvodoch dokopy štátu dlžia viac než tri milióny eur.
Ak sa do májovej štatistiky zarátajú aj nedoplatky firiem, u ktorých štát v máji zastavil alebo zrušil konkurzné konanie z dôvodu nedostatku majetku a tie subjekty, pri ktorých sa konkurzné konanie iba začalo, celkový objem záväzkov voči štátu dosiahol 23,8 milióna eur. „Z dlhoročných pozorovaní vieme, že do veľkej miery štát svoje pohľadávky už od takýchto subjektov nevymôže,“ komentovala štatistiku hlavná analytička CRIF Jana Marková.
Najväčším májovým dlžníkom je topoľčianska nábytkárska firma Decodom. Počas reštrukturalizácie nezískala dôveru investorov, súd preto toto konanie na návrh správcu zastavil a vyhlásil na majetok firmy konkurz. Ešte počas pandémie dosahovala spoločnosť viac ako 50-miliónové tržby a zamestnávala stovky ľudí. V roku 2024 vykázala zisk takmer 230.000 eur pri tržbách necelých 34 miliónov eur. Aktuálne na daniach a odvodoch dlží viac ako 1,1 milióna eur.
Druhým najväčším dlžníkom je eseročka z Trenčianskeho kraja Kasper Work so srbským majetkovým pozadím. V roku 2024 vykázala tržby vo výške takmer 803.000 eur, no jej nesplatené záväzky voči štátu dosahujú 544.000 eur. Viac než pol milióna eur dlží štátu aj firma Tenedor zo Zvolena, ktorá podnikala v nákladnej cestnej doprave.
Najviac konkurzov, šesť, bolo vyhlásených v Bratislavskom kraji. Nasledovali Banskobystrický a Košický kraj so štyrmi konkurzmi. V Prešovskom kraji zbankrotovali traja dlžníci, v Trnavskom dvaja a v ostatných krajoch to bol zhodne jeden dlžník.
V máji boli zároveň zastavené štyri konkurzné konania pre nedostatok majetku a 25 bolo úplne zrušených z rovnakého dôvodu. Štát tým definitívne prišiel o takmer 1,28 milióna eur na nezaplatených daniach a odvodoch.
Konkurzné konanie sa v máji začalo v 36 firmách. Tieto subjekty súhrnne dlžia štátu viac ako 20 miliónov eur, pričom rekordérom je firma Riniko zo Zavaru, ktorá daňovému úradu dlhuje viac ako osem miliónov eur.
Reštrukturalizácia bola povolená eseročke Hyca z Pezinka, ktorá sa špecializuje na výrobu zdvíhacích a manipulačných zariadení. V roku 2024 dosiahla tržby viac ako 15 miliónov eur a zisk takmer 622.000 eur. Rok predtým bol jej zisk viac ako 2,1 milióna eur, o 71 % viac. Sociálnej poisťovni dlží viac ako 25.000 eur. Druhou spoločnosťou, ktorej bola povolená reštrukturalizácia, je firma Haness zo Zvolena, ktorá sa zaoberá prenájmom a prevádzkovaním vlastných alebo prenajatých nehnuteľností. Na odvodoch a daniach dlží viac ako 208.000 eur.
Ak sa do májovej štatistiky zarátajú aj nedoplatky firiem, u ktorých štát v máji zastavil alebo zrušil konkurzné konanie z dôvodu nedostatku majetku a tie subjekty, pri ktorých sa konkurzné konanie iba začalo, celkový objem záväzkov voči štátu dosiahol 23,8 milióna eur. „Z dlhoročných pozorovaní vieme, že do veľkej miery štát svoje pohľadávky už od takýchto subjektov nevymôže,“ komentovala štatistiku hlavná analytička CRIF Jana Marková.
Najväčším májovým dlžníkom je topoľčianska nábytkárska firma Decodom. Počas reštrukturalizácie nezískala dôveru investorov, súd preto toto konanie na návrh správcu zastavil a vyhlásil na majetok firmy konkurz. Ešte počas pandémie dosahovala spoločnosť viac ako 50-miliónové tržby a zamestnávala stovky ľudí. V roku 2024 vykázala zisk takmer 230.000 eur pri tržbách necelých 34 miliónov eur. Aktuálne na daniach a odvodoch dlží viac ako 1,1 milióna eur.
Druhým najväčším dlžníkom je eseročka z Trenčianskeho kraja Kasper Work so srbským majetkovým pozadím. V roku 2024 vykázala tržby vo výške takmer 803.000 eur, no jej nesplatené záväzky voči štátu dosahujú 544.000 eur. Viac než pol milióna eur dlží štátu aj firma Tenedor zo Zvolena, ktorá podnikala v nákladnej cestnej doprave.
Najviac konkurzov, šesť, bolo vyhlásených v Bratislavskom kraji. Nasledovali Banskobystrický a Košický kraj so štyrmi konkurzmi. V Prešovskom kraji zbankrotovali traja dlžníci, v Trnavskom dvaja a v ostatných krajoch to bol zhodne jeden dlžník.
V máji boli zároveň zastavené štyri konkurzné konania pre nedostatok majetku a 25 bolo úplne zrušených z rovnakého dôvodu. Štát tým definitívne prišiel o takmer 1,28 milióna eur na nezaplatených daniach a odvodoch.
Konkurzné konanie sa v máji začalo v 36 firmách. Tieto subjekty súhrnne dlžia štátu viac ako 20 miliónov eur, pričom rekordérom je firma Riniko zo Zavaru, ktorá daňovému úradu dlhuje viac ako osem miliónov eur.
Reštrukturalizácia bola povolená eseročke Hyca z Pezinka, ktorá sa špecializuje na výrobu zdvíhacích a manipulačných zariadení. V roku 2024 dosiahla tržby viac ako 15 miliónov eur a zisk takmer 622.000 eur. Rok predtým bol jej zisk viac ako 2,1 milióna eur, o 71 % viac. Sociálnej poisťovni dlží viac ako 25.000 eur. Druhou spoločnosťou, ktorej bola povolená reštrukturalizácia, je firma Haness zo Zvolena, ktorá sa zaoberá prenájmom a prevádzkovaním vlastných alebo prenajatých nehnuteľností. Na odvodoch a daniach dlží viac ako 208.000 eur.