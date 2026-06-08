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Analýza: V máji zbankrotovalo 587 obyvateľov Slovenska
Medzimesačne ide o mierny 2,3-percentný nárast, keď v apríli bankrot zasiahol 574 dlžníkov.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - V máji tohto roku na Slovensku zbankrotovalo 587 dlžníkov. Medzimesačne ide o mierny 2,3-percentný nárast, keď v apríli bankrot zasiahol 574 dlžníkov. V medziročnom porovnaní ide o 9,1 % pokles, pred rokom bolo bankrotujúcich 646. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.
Z celkového množstva osobných bankrotov bolo 543 (92,5 %) vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov a 44 na majetok podnikateľov. Formu konkurzu si zvolilo 574 občanov, splátkový kalendár preferovalo 13 dlžníkov. Výraznejšie, takmer 66 % zastúpenie, mali opäť muži, bolo ich 387. Žien podľa májových dát zbankrotovalo 200. Len päť žien a desať mužov mali vysokoškolské vzdelanie. Z analýzy osobných bankrotov vyplýva, že väčšina dlžníkov sa kumuluje v produktívnom veku. Najviac ich bolo vo vekovej kategórii 30 - 39 rokov, spolu za obe pohlavia 193 (32,9 %). Nasledovali štyridsiatnici s 24,2-percentným podielom.
Ľudia bez domova tvorili 15 % podiel z celkového počtu vyhlásených konkurzov, bolo ich 86. K najstarším v tejto skupine patril 79-ročný muž z Hlohovca a 73-ročná žena z obce Príbovce v okrese Martin. Májovou zaujímavosťou je, že až desať dlžníkov pochádza z Malého Slavkova v okrese Kežmarok, a dokonca aj z jednej ulice - Gerlachovskej. Ide o štyri manželské páry a dvoch ďalších príbuzných. Celkovo bolo medzi zbankrotovanými dlžníkmi 15 manželských párov a osem ľudí s rodinnými väzbami. Jeden z manželských párov bol vo vekovej kategórií 70+, ďalšie dva páry boli muži sedemdesiatnici a manželky šesťdesiatničky.
Najviac dlžníkov pochádzalo z východného Slovenska, až 130 z Prešovského a 101 z Košického kraja. Nasledoval Banskobystrický kraj s 88 dlžníkmi, o desať menej ich zbankrotovalo v Nitrianskom kraji. Najmenej dlžníkov, len 37, pochádzalo z Bratislavského kraja, čo je 3,5-krát menej ako v najzasiahnutejšom Prešovskom kraji.
V máji zároveň súdy zrušili 544 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 500 zrušených pre nedostatok majetku a 44 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Z celkového množstva osobných bankrotov bolo 543 (92,5 %) vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov a 44 na majetok podnikateľov. Formu konkurzu si zvolilo 574 občanov, splátkový kalendár preferovalo 13 dlžníkov. Výraznejšie, takmer 66 % zastúpenie, mali opäť muži, bolo ich 387. Žien podľa májových dát zbankrotovalo 200. Len päť žien a desať mužov mali vysokoškolské vzdelanie. Z analýzy osobných bankrotov vyplýva, že väčšina dlžníkov sa kumuluje v produktívnom veku. Najviac ich bolo vo vekovej kategórii 30 - 39 rokov, spolu za obe pohlavia 193 (32,9 %). Nasledovali štyridsiatnici s 24,2-percentným podielom.
Ľudia bez domova tvorili 15 % podiel z celkového počtu vyhlásených konkurzov, bolo ich 86. K najstarším v tejto skupine patril 79-ročný muž z Hlohovca a 73-ročná žena z obce Príbovce v okrese Martin. Májovou zaujímavosťou je, že až desať dlžníkov pochádza z Malého Slavkova v okrese Kežmarok, a dokonca aj z jednej ulice - Gerlachovskej. Ide o štyri manželské páry a dvoch ďalších príbuzných. Celkovo bolo medzi zbankrotovanými dlžníkmi 15 manželských párov a osem ľudí s rodinnými väzbami. Jeden z manželských párov bol vo vekovej kategórií 70+, ďalšie dva páry boli muži sedemdesiatnici a manželky šesťdesiatničky.
Najviac dlžníkov pochádzalo z východného Slovenska, až 130 z Prešovského a 101 z Košického kraja. Nasledoval Banskobystrický kraj s 88 dlžníkmi, o desať menej ich zbankrotovalo v Nitrianskom kraji. Najmenej dlžníkov, len 37, pochádzalo z Bratislavského kraja, čo je 3,5-krát menej ako v najzasiahnutejšom Prešovskom kraji.
V máji zároveň súdy zrušili 544 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 500 zrušených pre nedostatok majetku a 44 po splnení konečného rozvrhu výťažku.