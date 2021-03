Analýza: V minulom roku zaniklo najmenej firiem za posledné desaťročie

Bratislava 3. marca (TASR) – Komplikácie, ktoré so sebou priniesla pandémia nového koronavírusu, sa na počte zaniknutých slovenských firiem vlani neprejavili. Počet spoločností, ktoré uzavreli svoj biznis, je na najnižších číslach za posledné roky, vyplýva z analýzy poradenskej spoločnosť Bisnode A Dun & Bradstreet Company. V roku 2020 ukončilo svoje podnikanie dovedna 3690 akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným.



"Z celkového počtu zrušených firiem išlo o 3541 eseročiek a 149 akcioviek, pričom najviac z nich podľa dostupných dát zaniklo na jeseň minulého roka. Dá sa predpokladať, že veľa firiem, ktoré mali ešte v prvej vlne isté finančné rezervy, ich do jesene vyčerpalo a nemalo inú možnosť, ako ukončiť svoje podnikanie," uviedla analytička Bisnode A Bradstreet Company Petra Štěpánová.



Podľa dostupných dát vlani podnikatelia zatvorili najmenej firiem za posledné desaťročie. Minuloročný počet zaniknutých spoločností je iba o pár desiatok nižší ako predvlani, no zároveň výrazne nižší ako množstvo zrušených firiem za obdobie rokov 2011 až 2018. Vtedy počty presahovali aj 8000 podnikov ročne.



Prírastok nových firiem dlhodobo prekračuje počet zrušených spoločností. "V súčasnosti pripadá päť nových firiem na jednu zaniknutú, kým pred rokmi to boli jedna až tri nové firmy na jednu zrušenú. Môže to súvisieť aj s pomocou, ktorú firmy dostali od štátu, či s tým, že mnohí podnikatelia našli rôzne spôsoby alternatívneho fungovania či prevádzkovania svojho biznisu," myslí si Štěpánová. Podobná situácia, aká je v súčasnosti, nastala pri nových a zaniknutých podnikoch aj v rokoch, keď krajiny postihla finančná kríza.